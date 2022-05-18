https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789228708.html
Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России
Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России - РИА Новости, 18.05.2022
Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России
Франция осуждает решение Москвы о высылке французских дипломатов из России в качестве ответной меры, оно не имеет законных оснований, заявили во французском... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:59
2022-05-18T13:59
2022-05-18T14:22
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Франция осуждает решение Москвы о высылке французских дипломатов из России в качестве ответной меры, оно не имеет законных оснований, заявили во французском МИД.В Париже считают, что работа этих дипломатов полностью укладывается в рамки Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях."Решение российских властей не имеет законных оснований. Мы можем только сожалеть об этом", - добавили в МИД.Ранее Москва объявила о решении выслать 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры, они должны покинуть территорию России в течение двух недель.В среду в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.
https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html
https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html
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франция, россия, в мире, москва, мид франции
13:59 18.05.2022 (обновлено: 14:22 18.05.2022)
Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России
МИД Франции осудил решение Москвы о высылке французских дипломатов из России
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Франция осуждает решение Москвы о высылке французских дипломатов из России в качестве ответной меры, оно не имеет законных оснований, заявили во французском МИД.
"Франция решительно осуждает принятое сегодня РФ решение о высылке французских дипломатов и сотрудников посольства Франции в России", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.
В Париже считают, что работа этих дипломатов полностью укладывается в рамки Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях.
"Решение российских властей не имеет законных оснований. Мы можем только сожалеть об этом", - добавили в МИД.
Ранее Москва объявила о решении выслать 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры, они должны покинуть территорию России в течение двух недель.
В среду в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.