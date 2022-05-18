https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789228708.html

Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России

Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России - РИА Новости, 18.05.2022

Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России

Франция осуждает решение Москвы о высылке французских дипломатов из России в качестве ответной меры, оно не имеет законных оснований, заявили во французском... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:59

2022-05-18T13:59

2022-05-18T14:22

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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Франция осуждает решение Москвы о высылке французских дипломатов из России в качестве ответной меры, оно не имеет законных оснований, заявили во французском МИД.В Париже считают, что работа этих дипломатов полностью укладывается в рамки Венской конвенции о дипломатических и консульских отношениях."Решение российских властей не имеет законных оснований. Мы можем только сожалеть об этом", - добавили в МИД.Ранее Москва объявила о решении выслать 34 сотрудников французских дипмиссий в качестве ответной меры, они должны покинуть территорию России в течение двух недель.В среду в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационным и ничем не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789226681.html

https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

франция, россия, в мире, москва, мид франции‎