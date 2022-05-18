https://ria.ru/20220518/defitsit-1789145413.html
"Поплатимся все": в США рассказали, чем обернутся санкции против России
"Поплатимся все": в США рассказали, чем обернутся санкции против России - РИА Новости, 18.05.2022
"Поплатимся все": в США рассказали, чем обернутся санкции против России
Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти могут привести к серьезным проблемам у американских фермеров, за... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T03:28
2022-05-18T03:28
2022-05-18T11:09
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
евросоюз
джо байден
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти могут привести к серьезным проблемам у американских фермеров, за которые "поплатятся все", пишет The American ConservativeКак отмечает издание, нехватка зерна в мире при всем своем размахе "меркнет по сравнению с дефицитом удобрений". "А ведь они не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие", — говорится в статье.С учетом санкций против России, являющейся крупнейшим мировым экспортером азотных удобрений, страны мира были вынуждены обратиться к альтернативным источникам. Президент США Джо Байден недавно объявил о планах выделить 250 миллионов долларов на стимулирование внутреннего рынка удобрений, однако, по мнению автора материала, с учетом нюансов производства синтетических удобрений едва ли эти средства принесут моментальную пользу.В марте Вашингтон снял ограничения на российские удобрения, но к тому моменту, как указывает издание, ущерб американским фермерам уже был нанесен. "Свежайший показатель американского индекса цен на удобрения — средневзвешенная цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот — составил 254,97 доллара, более чем вдвое выше, чем в 2021 году", — подчеркивает The American Conservative.По словам старшего экономиста Федерации американских фермеров Вероники Най, "химикаты и удобрения составляют наибольшую долю внутрихозяйственных расходов" — примерно 18% от общего бюджета средней фермы. При этом возможности импорта удобрений в США стремительно иссякают, а местные отраслевики сомневаются, что внутреннее производство удастся нарастить достаточно быстро, чтобы преодолеть дефицит, пишет издание."Из-за высоких цен на газ и упорного нежелания администрации Байдена открывать новые месторождения затраты отечественных производителей удобрений и без того высоки. Скачок спроса на водородные ресурсы увеличит их еще больше", — говорится в статье.Даже в случае возвращения количества импорта удобрений из России на досанкционный уровень нет гарантий, что дела у американских фермеров пойдут на лад, указывает автор. При этом ставка Европейского союза и других стран на внутреннее производство и альтернативные источники импорта вместо сырья из России также чревата дальнейшим ростом затрат на производство для фермеров из США.Как отмечает издание, в случае продолжения политики ограничений на российские удобрения в мире и дальнейшего отказа от увеличения добычи нефти администрацией Байдена есть шанс, что дела у американских фермеров "здорово ухудшатся", прежде чем начнут приходить в норму."И поплатимся за это мы все", — резюмирует The American Conservative.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии, евросоюз, джо байден
03:28 18.05.2022 (обновлено: 11:09 18.05.2022)
"Поплатимся все": в США рассказали, чем обернутся санкции против России
TAC: дефицит удобрений из-за санкций против России грозит американским фермерам ущербом
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Ограничения в отношении российских удобрений и отказ администрации США наращивать добычу нефти могут привести к серьезным проблемам у американских фермеров, за которые "поплатятся все", пишет
The American Conservative
Как отмечает издание, нехватка зерна в мире при всем своем размахе "меркнет по сравнению с дефицитом удобрений". "А ведь они не только решают, каким будет урожай, но и определяют мировые цены на продовольствие", — говорится в статье.
С учетом санкций против России
, являющейся крупнейшим мировым экспортером азотных удобрений, страны мира были вынуждены обратиться к альтернативным источникам. Президент США Джо Байден
недавно объявил о планах выделить 250 миллионов долларов на стимулирование внутреннего рынка удобрений, однако, по мнению автора материала, с учетом нюансов производства синтетических удобрений едва ли эти средства принесут моментальную пользу.
В марте Вашингтон снял ограничения на российские удобрения, но к тому моменту, как указывает издание, ущерб американским фермерам уже был нанесен. "Свежайший показатель американского индекса цен на удобрения — средневзвешенная цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот — составил 254,97 доллара, более чем вдвое выше, чем в 2021 году", — подчеркивает The American Conservative.
По словам старшего экономиста Федерации американских фермеров Вероники Най, "химикаты и удобрения составляют наибольшую долю внутрихозяйственных расходов" — примерно 18% от общего бюджета средней фермы. При этом возможности импорта удобрений в США стремительно иссякают, а местные отраслевики сомневаются, что внутреннее производство удастся нарастить достаточно быстро, чтобы преодолеть дефицит, пишет издание.
"Из-за высоких цен на газ и упорного нежелания администрации Байдена открывать новые месторождения затраты отечественных производителей удобрений и без того высоки. Скачок спроса на водородные ресурсы увеличит их еще больше", — говорится в статье.
Даже в случае возвращения количества импорта удобрений из России на досанкционный уровень нет гарантий, что дела у американских фермеров пойдут на лад, указывает автор. При этом ставка Европейского союза и других стран на внутреннее производство и альтернативные источники импорта вместо сырья из России также чревата дальнейшим ростом затрат на производство для фермеров из США.
Как отмечает издание, в случае продолжения политики ограничений на российские удобрения в мире и дальнейшего отказа от увеличения добычи нефти администрацией Байдена есть шанс, что дела у американских фермеров "здорово ухудшатся", прежде чем начнут приходить в норму.
"И поплатимся за это мы все", — резюмирует The American Conservative.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>