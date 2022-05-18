https://ria.ru/20220518/chagda-1789290028.html

В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка

В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 18.05.2022

В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС муниципального уровня ввели из-за паводка в селе Чагда Кобяйского улуса Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:19

2022-05-18T17:19

2022-05-18T17:19

происшествия

жилье

олекминский район

якутск

паводки в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152025/66/1520256639_0:1:1282:722_1920x0_80_0_0_9a87d7c5b4262d2931f077b791ab76eb.jpg

ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели из-за паводка в селе Чагда Кобяйского улуса Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике.Как отметили в ведомстве, в настоящее время из-за интенсивного таяния снега уровень воды в реке Чагдинка продолжает повышаться. Наблюдается подтопление пяти дворовых территорий, находящихся в низменной части населенного пункта. Заблаговременно жильцы отселены по родственникам и знакомым. Силами администрации производится откачка воды. В селе развернут пункт временного размещения. Отгон скота не требуется. Ведется круглосуточное дежурство.Ранее режим ЧС из-за паводка на реке Лена ввели в селе Ерт Горного района. Также сложная ситуация в населенном пункте Хоринцы Олекминского района, где начало подтапливать жилые дома.В 2021 году превентивные меры помогли Якутии избежать большого ущерба в период весеннего паводка. В 2020 году паводок в регионе проходил сложно, но без превышения критических показателей. В 2019 году при паводке немного подтопило несколько сел. В 2018 году от весеннего и летнего паводков в республике пострадали Якутск и 15 районов. В Якутии действовал режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220513/damby-1788293829.html

олекминский район

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, олекминский район, якутск, паводки в россии