В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка
В якутском селе Чагда ввели режим ЧС муниципального уровня из-за паводка
© Фото : ГУ МЧС России по Республике СахаСотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка
Сотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка. Архивное фото
ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели из-за паводка в селе Чагда Кобяйского улуса Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время из-за интенсивного таяния снега уровень воды в реке Чагдинка продолжает повышаться. Наблюдается подтопление пяти дворовых территорий, находящихся в низменной части населенного пункта. Заблаговременно жильцы отселены по родственникам и знакомым. Силами администрации производится откачка воды. В селе развернут пункт временного размещения. Отгон скота не требуется. Ведется круглосуточное дежурство.
"В селе Чагда введен режим ЧС муниципального уровня из-за паводка", - рассказали в пресс-службе.
Ранее режим ЧС из-за паводка на реке Лена ввели в селе Ерт Горного района. Также сложная ситуация в населенном пункте Хоринцы Олекминского района, где начало подтапливать жилые дома.
В 2021 году превентивные меры помогли Якутии избежать большого ущерба в период весеннего паводка. В 2020 году паводок в регионе проходил сложно, но без превышения критических показателей. В 2019 году при паводке немного подтопило несколько сел. В 2018 году от весеннего и летнего паводков в республике пострадали Якутск и 15 районов. В Якутии действовал режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.