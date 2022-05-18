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В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 18.05.2022
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В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка
В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 18.05.2022
В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка
Режим ЧС муниципального уровня ввели из-за паводка в селе Чагда Кобяйского улуса Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:19
2022-05-18T17:19
происшествия
жилье
олекминский район
якутск
паводки в россии
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ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели из-за паводка в селе Чагда Кобяйского улуса Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике.Как отметили в ведомстве, в настоящее время из-за интенсивного таяния снега уровень воды в реке Чагдинка продолжает повышаться. Наблюдается подтопление пяти дворовых территорий, находящихся в низменной части населенного пункта. Заблаговременно жильцы отселены по родственникам и знакомым. Силами администрации производится откачка воды. В селе развернут пункт временного размещения. Отгон скота не требуется. Ведется круглосуточное дежурство.Ранее режим ЧС из-за паводка на реке Лена ввели в селе Ерт Горного района. Также сложная ситуация в населенном пункте Хоринцы Олекминского района, где начало подтапливать жилые дома.В 2021 году превентивные меры помогли Якутии избежать большого ущерба в период весеннего паводка. В 2020 году паводок в регионе проходил сложно, но без превышения критических показателей. В 2019 году при паводке немного подтопило несколько сел. В 2018 году от весеннего и летнего паводков в республике пострадали Якутск и 15 районов. В Якутии действовал режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.
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олекминский район
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происшествия, жилье, олекминский район, якутск, паводки в россии
17:19 18.05.2022
 
В якутском селе Чагда ввели режим ЧС из-за паводка

В якутском селе Чагда ввели режим ЧС муниципального уровня из-за паводка

© Фото : ГУ МЧС России по Республике СахаСотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка
Сотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха
Сотрудники МЧС во время помощи пострадавшим в результате паводка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня ввели из-за паводка в селе Чагда Кобяйского улуса Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по республике.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время из-за интенсивного таяния снега уровень воды в реке Чагдинка продолжает повышаться. Наблюдается подтопление пяти дворовых территорий, находящихся в низменной части населенного пункта. Заблаговременно жильцы отселены по родственникам и знакомым. Силами администрации производится откачка воды. В селе развернут пункт временного размещения. Отгон скота не требуется. Ведется круглосуточное дежурство.
"В селе Чагда введен режим ЧС муниципального уровня из-за паводка", - рассказали в пресс-службе.
Ранее режим ЧС из-за паводка на реке Лена ввели в селе Ерт Горного района. Также сложная ситуация в населенном пункте Хоринцы Олекминского района, где начало подтапливать жилые дома.
В 2021 году превентивные меры помогли Якутии избежать большого ущерба в период весеннего паводка. В 2020 году паводок в регионе проходил сложно, но без превышения критических показателей. В 2019 году при паводке немного подтопило несколько сел. В 2018 году от весеннего и летнего паводков в республике пострадали Якутск и 15 районов. В Якутии действовал режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.
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ПроисшествияЖильеОлекминский районЯкутскПаводки в России
 
 
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