https://ria.ru/20220518/bronirovanie-1789238772.html

Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России

Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России - РИА Новости, 18.05.2022

Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России

Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:42

2022-05-18T14:42

2022-05-18T14:42

туризм

новости - туризм

технологии

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правчасе в Госдуме.Гостиничный сервис Booking в начале марта приостановил предоставление туристических услуг в РФ.Она отметила, что бизнес - после ухода Booking - без дополнительного вмешательства государства сам выстроит все процессы. "Нам надо только не мешать и создавать стимулы и возможности", - пояснила она.

https://ria.ru/20220427/yunvto-1785790867.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

новости - туризм, технологии, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)