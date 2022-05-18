https://ria.ru/20220518/bronirovanie-1789238772.html
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России - РИА Новости, 18.05.2022
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России
Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:42
2022-05-18T14:42
2022-05-18T14:42
туризм
новости - туризм
технологии
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правчасе в Госдуме.Гостиничный сервис Booking в начале марта приостановил предоставление туристических услуг в РФ.Она отметила, что бизнес - после ухода Booking - без дополнительного вмешательства государства сам выстроит все процессы. "Нам надо только не мешать и создавать стимулы и возможности", - пояснила она.
https://ria.ru/20220427/yunvto-1785790867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, технологии, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России
Догузова: в России работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья