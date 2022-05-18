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Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России - РИА Новости, 18.05.2022
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России
Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:42
2022-05-18T14:42
туризм
новости - туризм
технологии
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правчасе в Госдуме.Гостиничный сервис Booking в начале марта приостановил предоставление туристических услуг в РФ.Она отметила, что бизнес - после ухода Booking - без дополнительного вмешательства государства сам выстроит все процессы. "Нам надо только не мешать и создавать стимулы и возможности", - пояснила она.
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новости - туризм, технологии, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
14:42 18.05.2022
 
Порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России

Догузова: в России работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья

© Фото : пресс-служба Курорта Красная ПолянаКрасная Поляна
Красная Поляна - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : пресс-служба Курорта Красная Поляна
Красная Поляна . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 90 онлайн-сервисов по бронированию жилья работает в России, в их числе "Островок", "Броневик" и "Яндекс.Путешествия", сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на правчасе в Госдуме.
"После ухода Booking у нас работает 90 онлайн-сервисов работает внутри страны. Самые популярные - "Островок", "Броневик", "Яндекс.Путешествия", - сказала Догузова.
Гостиничный сервис Booking в начале марта приостановил предоставление туристических услуг в РФ.
Она отметила, что бизнес - после ухода Booking - без дополнительного вмешательства государства сам выстроит все процессы. "Нам надо только не мешать и создавать стимулы и возможности", - пояснила она.
Глава Ростуризма Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
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