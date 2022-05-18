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Итальянское "Движение пяти звезд" усомнилось в правящем большинстве страны

Итальянское "Движение пяти звезд" усомнилось в правящем большинстве страны - РИА Новости, 18.05.2022

Итальянское "Движение пяти звезд" усомнилось в правящем большинстве страны

Руководство входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) поставило под сомнение само существование правящего РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:16

2022-05-18T20:16

2022-05-18T20:16

в мире

джузеппе конте

марио драги

вито петрочелли

италия

украина

киев

вперед, италия

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РИМ, 18 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Руководство входящего в правительственную коалицию Италии общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) поставило под сомнение само существование правящего большинства в стране, что, по мнению местных наблюдателей, свидетельствует о резком обострении политической ситуации."Нынешнее большинство существует только на бумаге, а не в реальности ежедневной дискуссии. Отмечаем, что уже отсутствует даже самый элементарный принцип честного сотрудничества", - говорится в заявлении, принятом в среду на экстренном заседании Национального совета Д5З.В этом документе отмечается также, что в последние дни у руководства движения возникло "подозрение, что кто-то хочет видеть нас за пределами большинства", и эти предположения подтвердились. "Однако голос большинства итальянцев нельзя заглушить", - подчеркивают члены Национального совета.Комментируя сложившуюся политическую ситуацию, лидер Д5З, экс-премьер Джузеппе Конте указал, что "фактически сформировалось новое большинство", в которое входит также партия "Братья Италии", изначально находившаяся в оппозиции к правительству Марио Драги. В этой связи Конте подчеркнул, что "ответственность за то, чтобы сохранить нынешнее большинство", лежит именно на Драги.Поводом для такого демарша со стороны руководства Д5З стали результаты состоявшегося ранее в среду голосования по вопросу о назначении нового главы сенатской комиссии по иностранным делам. На эту ключевую должность, которую ранее занимал "пятизвездочник" Вито Петрочелли, была избрана представитель партии "Вперед, Италия" Стефания Кракси. За нее отдали свои голоса 12 из 20 членов комиссии, что позволяет предполагать, что ее кандидатуру поддержали и представители оппозиционной партии "Братья Италии".Отставки Петрочелли, который резко критиковал позицию парламента и правительства Италии по украинскому кризису, давно требовали представители всех политических сил, включая руководство самого Д5З. Однако "пятизвездочники", несомненно, имели в виду вновь избрать на этот пост своего представителя. Так они, в частности, предполагали проводить более мягкую линию по конфликту на Украине, например, по вопросу о поставках оружия Киеву. Теперь этим планам не суждено сбыться. Кракси уже заявила журналистам, что под ее руководством сенатская комиссия будет твердо поддерживать правительство Драги, приверженное атлантическим ценностям."В любом случае итоги голосования отражают нынешнюю атмосферу в отношениях между правительством Драги и его большинством, внутри которого "огонь по своим" усиливается с каждым днем", - отмечает в этой связи информированная газета Corriere della Sera.

https://ria.ru/20220505/nato-1787012981.html

https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html

https://ria.ru/20220517/protest-1789113743.html

италия

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в мире, джузеппе конте, марио драги, вито петрочелли, италия, украина, киев, вперед, италия