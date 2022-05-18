https://ria.ru/20220518/bolgariya-1789351650.html

В Болгарии прошли акции протеста перевозчиков из-за роста цен на топливо

В Болгарии прошли акции протеста перевозчиков из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 19.05.2022

В Болгарии прошли акции протеста перевозчиков из-за роста цен на топливо

Акции протеста водителей, работающих в транспортных компаниях, прошли по всей Болгарии, из-за чего на некоторых трассах было заблокировано движение, сообщило... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-18T21:55

2022-05-18T21:55

2022-05-19T00:02

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Акции протеста водителей, работающих в транспортных компаниях, прошли по всей Болгарии, из-за чего на некоторых трассах было заблокировано движение, сообщило издание Novinite.Ранее местные СМИ передавали, что сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводили акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, они заблокировали три дороги в столице. Позже к ним присоединились водители большегрузов. Отмечалось, что заявки на проведение протестов были поданы и в других крупных болгарских городах.Как пишет издание, перевозчиков призывали власти снизить акциз на топливо и отказаться от введения новых дорожных сборов. При этом водители фур сдержали обещание не перекрывать движение на ключевых трассах страны."Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога (с болгарскими властями. — Прим. ред.) и надеемся достичь определенных результатов, а до тех пор мы продолжим протест и будем дальше отстаивать наши позиции", — заявила глава конфедерации автобусных перевозчиков Магдалена Милтенова.Протестующие заявили, что если правительство не удовлетворит их требования до воскресенья, то в понедельник движение на важных дорогах в юго-западной части Болгарии будет перекрыто.На фоне спецоперации российских войск на Украине западные страны ввели санкции против России, однако эти ограничения спровоцировали рост цен на продовольствие и топливо в ЕС и США.

https://ria.ru/20220518/gaz-1789310424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, болгария, софия (город)