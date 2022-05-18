21:55 18.05.2022 (обновлено: 00:02 19.05.2022)
В Болгарии прошли акции протеста перевозчиков из-за роста цен на топливо
В Болгарии перевозчики заблокировали дороги во время протестов из-за роста цен на топливо
© AP Photo / Valentina PetrovaУчастники акции протеста в Софии, Болгария
© AP Photo / Valentina Petrova
Участники акции протеста в Софии, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Акции протеста водителей, работающих в транспортных компаниях, прошли по всей Болгарии, из-за чего на некоторых трассах было заблокировано движение, сообщило издание Novinite.
Ранее местные СМИ передавали, что сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводили акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, они заблокировали три дороги в столице. Позже к ним присоединились водители большегрузов. Отмечалось, что заявки на проведение протестов были поданы и в других крупных болгарских городах.
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Как пишет издание, перевозчиков призывали власти снизить акциз на топливо и отказаться от введения новых дорожных сборов. При этом водители фур сдержали обещание не перекрывать движение на ключевых трассах страны.
"Мы рассчитываем на продолжение конструктивного диалога (с болгарскими властями. — Прим. ред.) и надеемся достичь определенных результатов, а до тех пор мы продолжим протест и будем дальше отстаивать наши позиции", — заявила глава конфедерации автобусных перевозчиков Магдалена Милтенова.
Протестующие заявили, что если правительство не удовлетворит их требования до воскресенья, то в понедельник движение на важных дорогах в юго-западной части Болгарии будет перекрыто.