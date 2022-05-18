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США выделяют 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом

США выделяют 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом - РИА Новости, 18.05.2022

США выделяют 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделяют дополнительные 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:42

2022-05-18T22:42

2022-05-18T22:42

в мире

вашингтон (штат)

оон

конгресс сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделяют дополнительные 215 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом в мире."Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем о выделении 215 миллионов долларов на новую чрезвычайную продовольственную помощь", - сказал Блинкен, выступая в среду с трибуны Совета Безопасности ООН.По его словам, в Вашингтоне ожидают, что конгресс США вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.

вашингтон (штат)

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в мире, вашингтон (штат), оон, конгресс сша, санкции в отношении россии