https://ria.ru/20220518/biznes-1789276472.html

Правительство снизит административную нагрузку на бизнес

Правительство снизит административную нагрузку на бизнес - РИА Новости, 18.05.2022

Правительство снизит административную нагрузку на бизнес

Правительство России подготовило меры по снижению административной нагрузки на бизнес при приобретении компаниями активов, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:36

2022-05-18T16:36

2022-05-18T16:36

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство России подготовило меры по снижению административной нагрузки на бизнес при приобретении компаниями активов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин сообщил, что кабмин продолжает работу над планом первоочередных действий, документ пополнился 14 новыми позициями. Большая часть новых мер направлена на поддержку бизнеса, в том числе по снижению административной "нагрузки при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках"."Предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной антимонопольной службой - до 2 миллиардов рублей будет повышен максимальный порог по стоимости активов, при покупке которых станет действовать упрощенный порядок оформления - речь идет о приобретении акций, долей, имущества и прав в отношении коммерческих организаций", - сообщил премьер.По его словам, покупателю больше не нужно отправлять в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку. "Достаточно будет направить в ФАС уведомление о совершенной сделке", - пояснил глава кабмина.Он подчеркнул, что новый порядок не затрагивает стратегически важных сфер, где действует особый контроль государства. "За этим ФАС продолжит внимательно следить, равно как и за сохранением конкуренции при переходе активов", - подчеркнул Мишустин.Также Мишустин сообщил, что кабмин облегчит покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками. "Сейчас действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% товарооборота на определенной территории. В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтому до начала следующего года ограничение будет приостановлено", – заключил он.

https://ria.ru/20220516/zarplaty-1788723648.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), михаил мишустин, правительство рф