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В Китае заявили, что НАТО охватила "новая волна безумия"

В Китае заявили, что НАТО охватила "новая волна безумия" - РИА Новости, 18.05.2022

В Китае заявили, что НАТО охватила "новая волна безумия"

Китайское издание "Хуаньцю шибао" рассказало о "новой волне безумия" НАТО, разбираться с последствиями которой "придется долго". Таким образом газета... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T02:01

2022-05-18T02:01

2022-05-18T02:01

россия

финляндия

швеция

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китай

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Китайское издание "Хуаньцю шибао" рассказало о "новой волне безумия" НАТО, разбираться с последствиями которой "придется долго". Таким образом газета отреагировала на планы Финляндии и Швеции вступить в североатлантический альянс.С "расширением на север" или шестым "расширением на восток" НАТО Запад давит на Россию больше, чем когда-либо, отмечает издание. В отличие от последовательного включения в альянс стран Центральной и Восточной Европы после распада Советского Союза, "расширение на север" с включением нейтральных стран Финляндии и Швеции вызовет намного более серьезное сжатие стратегического пространства России. Страну еще больше вытеснят из Европы.НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет "новой волной безумия", цель которой — пользоваться дивидендами холодной войны. Альянс, утверждается в статье, стремится расширить периметр безопасности после того, как западная цивилизация "потерпела неудачу" в экспансии путем экономической глобализации — это необходимо для того, чтобы миф о "западоцентризме" продолжал свое существование. Поиск врагов, фабрикация угроз и уничтожение чужаков — вот логика расширения, которую демонстрирует НАТО, уверены авторы материала.НАТО добивается легитимности своего существования за счет расширения и создания условных врагов, но по сути так и не смогла избежать логики "кто сильнее, тот и прав", резюмирует "Хуаньцю шибао".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг и постпред США Джулианн Смит поддержали эту идею. В воскресенье обе страны объявили о подаче заявки на членство в альянсе. В Стокгольме и Хельсинки приняли решение на фоне российской спецоперации на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что рассмотрение обращений пройдет в ускоренном порядке.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации — существенно снизили боевой потенциал Украины.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, финляндия, швеция, нато, китай, в мире