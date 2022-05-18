https://ria.ru/20220518/bezopasnost-1789335031.html

Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений

Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений

Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:53

2022-05-18T19:53

2022-05-18T19:58

здоровье - общество

россия

безопасность

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наши сотрудники загранучреждений… оказались на политическом фронте, и в этом смысле они, конечно, оказались на передовой. Приняли на себя этот удар. Это не только информационное давление, психологическое… это за гранью нормальности. Формы это приобретает совершенно уродские, это и закидывание камнями загранучреждений, квартир, это и угрозы физической расправы… то есть весь спектр форм и методов давления, агрессии, к сожалению", - сказала Захарова на просветительском марафоне "Новые горизонты".По ее словам, в МИД РФ прорабатываются все вопросы безопасности."Делается максимально многое для того, чтобы обезопасить сотрудников и по линии в том числе направлений документов, протестов, нот стране пребывания, и по линии охраны загранучреждений", - пояснила представитель МИД.

https://ria.ru/20220518/rossiya-1789331309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, безопасность, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)