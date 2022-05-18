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Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений - РИА Новости, 18.05.2022
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Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений
Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:53
2022-05-18T19:58
здоровье - общество
россия
безопасность
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наши сотрудники загранучреждений… оказались на политическом фронте, и в этом смысле они, конечно, оказались на передовой. Приняли на себя этот удар. Это не только информационное давление, психологическое… это за гранью нормальности. Формы это приобретает совершенно уродские, это и закидывание камнями загранучреждений, квартир, это и угрозы физической расправы… то есть весь спектр форм и методов давления, агрессии, к сожалению", - сказала Захарова на просветительском марафоне "Новые горизонты".По ее словам, в МИД РФ прорабатываются все вопросы безопасности."Делается максимально многое для того, чтобы обезопасить сотрудников и по линии в том числе направлений документов, протестов, нот стране пребывания, и по линии охраны загранучреждений", - пояснила представитель МИД.
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здоровье - общество, россия, безопасность, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:53 18.05.2022 (обновлено: 19:58 18.05.2022)
 
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений

Захарова: МИД прорабатывает все вопросы безопасности сотрудников его загранучреждений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наши сотрудники загранучреждений… оказались на политическом фронте, и в этом смысле они, конечно, оказались на передовой. Приняли на себя этот удар. Это не только информационное давление, психологическое… это за гранью нормальности. Формы это приобретает совершенно уродские, это и закидывание камнями загранучреждений, квартир, это и угрозы физической расправы… то есть весь спектр форм и методов давления, агрессии, к сожалению", - сказала Захарова на просветительском марафоне "Новые горизонты".
По ее словам, в МИД РФ прорабатываются все вопросы безопасности.
"Делается максимально многое для того, чтобы обезопасить сотрудников и по линии в том числе направлений документов, протестов, нот стране пребывания, и по линии охраны загранучреждений", - пояснила представитель МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
19:33
Захарова призвала Запад перестать пугать людей несуществующей "химугрозой"
 
Здоровье - ОбществоРоссияБезопасностьВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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