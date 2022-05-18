https://ria.ru/20220518/bezopasnost-1789335031.html
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений
Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:53
2022-05-18T19:53
2022-05-18T19:58
здоровье - общество
россия
безопасность
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45bfe0f360b65201c60eb31199044f23.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наши сотрудники загранучреждений… оказались на политическом фронте, и в этом смысле они, конечно, оказались на передовой. Приняли на себя этот удар. Это не только информационное давление, психологическое… это за гранью нормальности. Формы это приобретает совершенно уродские, это и закидывание камнями загранучреждений, квартир, это и угрозы физической расправы… то есть весь спектр форм и методов давления, агрессии, к сожалению", - сказала Захарова на просветительском марафоне "Новые горизонты".По ее словам, в МИД РФ прорабатываются все вопросы безопасности."Делается максимально многое для того, чтобы обезопасить сотрудников и по линии в том числе направлений документов, протестов, нот стране пребывания, и по линии охраны загранучреждений", - пояснила представитель МИД.
https://ria.ru/20220518/rossiya-1789331309.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649258_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc209eecb7e45c88dd6f9e67c03ea975.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, безопасность, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:53 18.05.2022 (обновлено: 19:58 18.05.2022)
Захарова: Россия старается обезопасить сотрудников своих загранучреждений
Захарова: МИД прорабатывает все вопросы безопасности сотрудников его загранучреждений
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить сотрудников своих загранучреждений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наши сотрудники загранучреждений… оказались на политическом фронте, и в этом смысле они, конечно, оказались на передовой. Приняли на себя этот удар. Это не только информационное давление, психологическое… это за гранью нормальности. Формы это приобретает совершенно уродские, это и закидывание камнями загранучреждений, квартир, это и угрозы физической расправы… то есть весь спектр форм и методов давления, агрессии, к сожалению", - сказала Захарова на просветительском марафоне "Новые горизонты".
По ее словам, в МИД РФ
прорабатываются все вопросы безопасности.
"Делается максимально многое для того, чтобы обезопасить сотрудников и по линии в том числе направлений документов, протестов, нот стране пребывания, и по линии охраны загранучреждений", - пояснила представитель МИД.