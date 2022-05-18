Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС
Еврокомиссия представит в среду предложения по усилению энергетической безопасности ЕС
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается главным поставщиком энергоресурсов.
Согласно проекту документа, который публикуют европейские СМИ, Еврокомиссия предложит государствам ЕС подготовиться к возможному, по ее мнению, неожиданному и полному прекращению поставок газа из России.
Среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.
Кроме того, Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году.
Также Еврокомиссия планирует обнародовать документ, касающийся партнерства с богатыми нефтью и газом арабскими странами Персидского залива.
Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести новые ограничения в отношении России, в том числе в сфере энергетики. В частности, в рамках готовящегося шестого пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения поэтапного эмбарго на закупки нефти в России. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.