Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/bezopasnost-1789143970.html
Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС
Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС - РИА Новости, 18.05.2022
Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС
Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T02:03
2022-05-18T02:03
евросоюз
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_b9b01b897f6440b7dfa4c7dd1c821f04.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается главным поставщиком энергоресурсов.Согласно проекту документа, который публикуют европейские СМИ, Еврокомиссия предложит государствам ЕС подготовиться к возможному, по ее мнению, неожиданному и полному прекращению поставок газа из России.Среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.Кроме того, Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году.Также Еврокомиссия планирует обнародовать документ, касающийся партнерства с богатыми нефтью и газом арабскими странами Персидского залива.Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести новые ограничения в отношении России, в том числе в сфере энергетики. В частности, в рамках готовящегося шестого пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения поэтапного эмбарго на закупки нефти в России. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20220518/zavisimost-1789142829.html
https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783765853_194:0:2806:1959_1920x0_80_0_0_14a2286bee1af48908feed88185117d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, еврокомиссия, в мире
02:03 18.05.2022
 
Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС

Еврокомиссия представит в среду предложения по усилению энергетической безопасности ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции
Рабочие на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается главным поставщиком энергоресурсов.
Согласно проекту документа, который публикуют европейские СМИ, Еврокомиссия предложит государствам ЕС подготовиться к возможному, по ее мнению, неожиданному и полному прекращению поставок газа из России.
Среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.
Кроме того, Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году.
Химический комбинат, Германия - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
01:35
FT: ЕС готовится пожертвовать климатом ради снижения зависимости от России
Также Еврокомиссия планирует обнародовать документ, касающийся партнерства с богатыми нефтью и газом арабскими странами Персидского залива.
Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести новые ограничения в отношении России, в том числе в сфере энергетики. В частности, в рамках готовящегося шестого пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения поэтапного эмбарго на закупки нефти в России. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 22:34Специальная военная операция на Украине
Германии предсказали холодную осень без российского газа
 
ЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала