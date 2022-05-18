https://ria.ru/20220518/bezopasnost-1789143970.html

Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС

Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС - РИА Новости, 18.05.2022

Еврокомиссия представит план по усилению энергетической безопасности ЕС

Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T02:03

2022-05-18T02:03

2022-05-18T02:03

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается главным поставщиком энергоресурсов.Согласно проекту документа, который публикуют европейские СМИ, Еврокомиссия предложит государствам ЕС подготовиться к возможному, по ее мнению, неожиданному и полному прекращению поставок газа из России.Среди срочных мер может быть установка предельно допустимого уровня цен на газ для потребителей, в том числе для промышленников.Кроме того, Еврокомиссия предложит более амбициозные цели в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, чтобы отказаться от российского топлива к 2027 году.Также Еврокомиссия планирует обнародовать документ, касающийся партнерства с богатыми нефтью и газом арабскими странами Персидского залива.Ранее Еврокомиссия предложила странам ЕС ввести новые ограничения в отношении России, в том числе в сфере энергетики. В частности, в рамках готовящегося шестого пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения поэтапного эмбарго на закупки нефти в России. Некоторые страны союза, в частности, Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против России рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял вице-премьер Александр Новак.

https://ria.ru/20220518/zavisimost-1789142829.html

https://ria.ru/20220517/germaniya-1789135104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евросоюз, еврокомиссия, в мире