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Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом
Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом - РИА Новости, 18.05.2022
Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом
Визит президента США Джо Байдена в Израиль готовится и вскоре состоится, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:53
2022-05-18T21:53
2022-05-18T21:53
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль готовится и вскоре состоится, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы активно работаем для установления даты визита в недалеком будущем", - сказал Салливан на брифинге.Он отметил, что пока не может объявить о точных датах визита.
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в мире
Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом
Салливан: визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль готовится и вскоре состоится, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы активно работаем для установления даты визита в недалеком будущем", - сказал Салливан на брифинге.
Он отметил, что пока не может объявить о точных датах визита.