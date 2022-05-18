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Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом

Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом - РИА Новости, 18.05.2022

Визит Байдена в Израиль готовится и состоится уже скоро, сообщил Белый дом

Визит президента США Джо Байдена в Израиль готовится и вскоре состоится, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:53

2022-05-18T21:53

2022-05-18T21:53

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Израиль готовится и вскоре состоится, сообщил его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан."Мы активно работаем для установления даты визита в недалеком будущем", - сказал Салливан на брифинге.Он отметил, что пока не может объявить о точных датах визита.

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