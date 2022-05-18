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Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022
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Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ
Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022
Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ
Немецкий Deutsche Bank в апреле отключил счета в евро нескольких российских банков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Германская финансовая организация в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:14
2022-05-18T10:32
экономика
россия
европа
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Немецкий Deutsche Bank в апреле отключил счета в евро нескольких российских банков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Германская финансовая организация в марте уведомила российские банки о закрытии счетов с 8 апреля. Но по факту счета работали до 7 апреля и были закрыты 20 апреля, говорится в материале.У Deutsche Bank все еще есть несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые проводят мало операций, пишет издание. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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экономика, россия, европа
10:14 18.05.2022 (обновлено: 10:32 18.05.2022)
 
Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ

РБК узнал об отключении немецким Deutsche Bank счетов крупных российских банков

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Офис Deutsche Bank
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Немецкий Deutsche Bank в апреле отключил счета в евро нескольких российских банков, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Германская финансовая организация в марте уведомила российские банки о закрытии счетов с 8 апреля. Но по факту счета работали до 7 апреля и были закрыты 20 апреля, говорится в материале.

У Deutsche Bank все еще есть несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые проводят мало операций, пишет издание.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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