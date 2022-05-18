https://ria.ru/20220518/bank-1789168111.html

Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ

Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2022

Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ

Немецкий Deutsche Bank в апреле отключил счета в евро нескольких российских банков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Германская финансовая организация в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:14

2022-05-18T10:14

2022-05-18T10:32

экономика

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149616/04/1496160496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fbd71a465aca796428934312784c3e5f.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Немецкий Deutsche Bank в апреле отключил счета в евро нескольких российских банков, сообщает РБК со ссылкой на источники. Германская финансовая организация в марте уведомила российские банки о закрытии счетов с 8 апреля. Но по факту счета работали до 7 апреля и были закрыты 20 апреля, говорится в материале.У Deutsche Bank все еще есть несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые проводят мало операций, пишет издание. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220515/bank-1788656209.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа