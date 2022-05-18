10:14 18.05.2022 (обновлено: 10:32 18.05.2022)
Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков, пишут СМИ
РБК узнал об отключении немецким Deutsche Bank счетов крупных российских банков
Офис Deutsche Bank
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Немецкий Deutsche Bank в апреле отключил счета в евро нескольких российских банков, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Германская финансовая организация в марте уведомила российские банки о закрытии счетов с 8 апреля. Но по факту счета работали до 7 апреля и были закрыты 20 апреля, говорится в материале.
У Deutsche Bank все еще есть несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые проводят мало операций, пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Германская финансовая организация в марте уведомила российские банки о закрытии счетов с 8 апреля. Но по факту счета работали до 7 апреля и были закрыты 20 апреля, говорится в материале.
У Deutsche Bank все еще есть несколько корреспондентских счетов в небольших российских банках, которые проводят мало операций, пишет издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.