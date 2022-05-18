https://ria.ru/20220518/baltika-1789321555.html

США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден

США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден - РИА Новости, 18.05.2022

США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря."Наряду с нашими союзниками, США будут... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:50

2022-05-18T18:50

2022-05-18T19:05

в мире

сша

джо байден

балтийское море

нато

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря."Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220517/nato-1789055043.html

сша

балтийское море

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, балтийское море, нато