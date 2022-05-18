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США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден - РИА Новости, 18.05.2022
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США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден
США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден - РИА Новости, 18.05.2022
США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря."Наряду с нашими союзниками, США будут... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:50
2022-05-18T19:05
в мире
сша
джо байден
балтийское море
нато
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря."Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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в мире, сша, джо байден, балтийское море, нато
18:50 18.05.2022 (обновлено: 19:05 18.05.2022)
 
США продолжат проводить учения в районе Балтийского моря, заявил Байден

Байден: США сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США сохранят присутствие и продолжат проводить учения в районе Балтийского моря.

"Наряду с нашими союзниками, США будут продолжать активно проводить учения и сохранят мощное присутствие в регионе Балтийского моря. Пока их заявки на членство в НАТО будут находиться на рассмотрении, США будут работать с Финляндией и Швецией, сохраняя бдительность в отношении любых угроз нашей общей безопасности, а также сдерживать и противостоять любой агрессии или угрозе агрессии", - подчеркнул хозяин Белого дома.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
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В миреСШАДжо БайденБалтийское мореНАТО
 
 
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