https://ria.ru/20220518/azovstal-1789215604.html

На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин

На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022

На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:14

2022-05-18T13:14

2022-05-18T13:39

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

азовсталь

денис пушилин

игорь конашенков

владимир путин

александр семенов (батальон "восток")

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую зону.Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин сообщил, что "на месте нынешней "Азовстали" предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято".Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/mariupol-1789214329.html

https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html

россия

мариуполь

азовсталь

донецкая народная республика

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россия, мариуполь, азовсталь, денис пушилин, игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика