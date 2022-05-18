Рейтинг@Mail.ru
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/azovstal-1789215604.html
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин - РИА Новости, 18.05.2022
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:14
2022-05-18T13:39
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
азовсталь
денис пушилин
игорь конашенков
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278698_0:59:3072:1787_1920x0_80_0_0_b00e4ce180247ea36578c97d075175aa.jpg
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую зону.Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин сообщил, что "на месте нынешней "Азовстали" предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято".Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/mariupol-1789214329.html
https://ria.ru/20220511/azovstal-1787883669.html
россия
мариуполь
азовсталь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787278698_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_1779390166670525fa35351668562e0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, азовсталь, денис пушилин, игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика
13:14 18.05.2022 (обновлено: 13:39 18.05.2022)
 
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин

Пушилин: на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую зону.
Как сообщается в официальном канале властей ДНР в Telegram, на встрече с журналистами Пушилин сообщил, что "на месте нынешней "Азовстали" предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято".
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного дома на проспекте Мира в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:07Специальная военная операция на Украине
Мариуполь восстановят с акцентом на курортный бизнес, заявил Пушилин
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:50Специальная военная операция на Украине
Все гражданские покинули "Азовсталь", заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольАзовстальДенис ПушилинИгорь КонашенковВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала