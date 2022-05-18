13:14 18.05.2022 (обновлено: 13:39 18.05.2022)
На месте завода "Азовсталь" предлагают сделать технопарк, заявил Пушилин
Пушилин: на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на месте завода "Азовсталь", где укрываются боевики, предлагают сделать технопарк или парковую зону.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов, 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь". По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.