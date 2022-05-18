https://ria.ru/20220518/azovstal-1789210446.html
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен - РИА Новости, 18.05.2022
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная –... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:51
2022-05-18T12:51
2022-05-18T13:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
игорь конашенков
киев
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная – они сдаются."Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова позиция Кремля по поводу трактовок Киева по украинским военным на "Азовстали" и воспринимает ли Москва их шаг как капитуляцию.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков украинского нацполка "Азов" (против боевиков которого заведено уголовное дело), в том числе 80 раненых, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1789018259.html
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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, игорь конашенков, киев, москва
12:51 18.05.2022 (обновлено: 13:07 18.05.2022)
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен
Песков: сдача боевиков с "Азовстали" не является "эвакуацией"