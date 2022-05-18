https://ria.ru/20220518/azovstal-1789210446.html

Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен

Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен - РИА Новости, 18.05.2022

Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная –... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:51

2022-05-18T12:51

2022-05-18T13:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

игорь конашенков

киев

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная – они сдаются."Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова позиция Кремля по поводу трактовок Киева по украинским военным на "Азовстали" и воспринимает ли Москва их шаг как капитуляцию.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков украинского нацполка "Азов" (против боевиков которого заведено уголовное дело), в том числе 80 раненых, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/peskov-1789018259.html

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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, игорь конашенков, киев, москва