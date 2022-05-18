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Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/azovstal-1789210446.html
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен - РИА Новости, 18.05.2022
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная –... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:51
2022-05-18T13:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
игорь конашенков
киев
москва
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная – они сдаются."Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова позиция Кремля по поводу трактовок Киева по украинским военным на "Азовстали" и воспринимает ли Москва их шаг как капитуляцию.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков украинского нацполка "Азов" (против боевиков которого заведено уголовное дело), в том числе 80 раненых, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, игорь конашенков, киев, москва
12:51 18.05.2022 (обновлено: 13:07 18.05.2022)
 
Песков развеял сомнения Киева по поводу сдачи боевиков с "Азовстали" в плен

Песков: сдача боевиков с "Азовстали" не является "эвакуацией"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоенные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с "Азовстали"
Военные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с Азовстали - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военные сопровождают одного из сдавшихся в плен украинских военнослужащих с "Азовстали"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная – они сдаются.
"Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова позиция Кремля по поводу трактовок Киева по украинским военным на "Азовстали" и воспринимает ли Москва их шаг как капитуляцию.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков украинского нацполка "Азов" (против боевиков которого заведено уголовное дело), в том числе 80 раненых, заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 13:43В мире
Песков: Путина пригласили в Турцию, но в ближайшее время визит не состоится
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В миреИгорь КонашенковКиевМосква
 
 
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