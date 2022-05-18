https://ria.ru/20220518/avtomobili-1789225028.html
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц - РИА Новости, 18.05.2022
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:47
2022-05-18T13:47
2022-05-18T14:19
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789223930_0:3:1200:679_1920x0_80_0_0_873366e345c78c31f6f1b8602531ad31.jpg
БЕЛГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный транспорт позволит увеличить оперативность медицинской помощи и улучшит условия работы медиков, сообщило областное правительство.Торжественная церемония прошла на площадке у многофункционального комплекса "Белгород-Арена"."В текущей ситуации оперативность врачей имеет совершенно другое значение для спасения человеческих жизней. С начала года мы вручили 54 автомобиля, сегодня ещё 22 вручаем, до конца августа ещё 14 машин планируем вручить нашим главврачам. Делаем всё, чтобы врачам было максимально комфортно работать и оказывать помощь жителям и гостям нашего региона", — сказал губернатор, вручая ключи от новых машин.По информации областного правительства, четыре из 22 новых автомобилей будут переданы в Белгородскую ЦРБ. Три отправятся в Вейделевский район. По два — в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одному автомобилю получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ.Больницы смогут использовать новый транспорт для неотложных ежедневных нужд: доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, в том числе вакцин."Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области, действующей до 2025 года, для медицинских организаций в этом году закуплено 90 отечественных легковых автомобилей. На это было направлено 80,9 миллиона рублей, из которых 4,2 миллиона — средства областного бюджета", - пояснили в правительстве.
https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787890494.html
https://ria.ru/20220422/uchitelya-1784981390.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789223930_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_47ebb86542a1af72ddec8370373d4f2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, вячеслав гладков
13:47 18.05.2022 (обновлено: 14:19 18.05.2022)
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц
БЕЛГОРОД, 18 мая – РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный транспорт позволит увеличить оперативность медицинской помощи и улучшит условия работы медиков, сообщило
областное правительство.
Торжественная церемония прошла на площадке у многофункционального комплекса "Белгород-Арена".
"В текущей ситуации оперативность врачей имеет совершенно другое значение для спасения человеческих жизней. С начала года мы вручили 54 автомобиля, сегодня ещё 22 вручаем, до конца августа ещё 14 машин планируем вручить нашим главврачам. Делаем всё, чтобы врачам было максимально комфортно работать и оказывать помощь жителям и гостям нашего региона", — сказал губернатор, вручая ключи от новых машин.
По информации областного правительства, четыре из 22 новых автомобилей будут переданы в Белгородскую ЦРБ. Три отправятся в Вейделевский район. По два — в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одному автомобилю получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ.
Больницы смогут использовать новый транспорт для неотложных ежедневных нужд: доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, в том числе вакцин.
"Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области
, действующей до 2025 года, для медицинских организаций в этом году закуплено 90 отечественных легковых автомобилей. На это было направлено 80,9 миллиона рублей, из которых 4,2 миллиона — средства областного бюджета", - пояснили в правительстве.