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Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц - РИА Новости, 18.05.2022
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Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц - РИА Новости, 18.05.2022
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:47
2022-05-18T14:19
белгородская область
общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный транспорт позволит увеличить оперативность медицинской помощи и улучшит условия работы медиков, сообщило областное правительство.Торжественная церемония прошла на площадке у многофункционального комплекса "Белгород-Арена"."В текущей ситуации оперативность врачей имеет совершенно другое значение для спасения человеческих жизней. С начала года мы вручили 54 автомобиля, сегодня ещё 22 вручаем, до конца августа ещё 14 машин планируем вручить нашим главврачам. Делаем всё, чтобы врачам было максимально комфортно работать и оказывать помощь жителям и гостям нашего региона", — сказал губернатор, вручая ключи от новых машин.По информации областного правительства, четыре из 22 новых автомобилей будут переданы в Белгородскую ЦРБ. Три отправятся в Вейделевский район. По два — в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одному автомобилю получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ.Больницы смогут использовать новый транспорт для неотложных ежедневных нужд: доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, в том числе вакцин."Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области, действующей до 2025 года, для медицинских организаций в этом году закуплено 90 отечественных легковых автомобилей. На это было направлено 80,9 миллиона рублей, из которых 4,2 миллиона — средства областного бюджета", - пояснили в правительстве.
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общество, белгородская область, вячеслав гладков
13:47 18.05.2022 (обновлено: 14:19 18.05.2022)
 
Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц

Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиБелгородский губернатор вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам больниц
Белгородский губернатор вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам больниц - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Белгородский губернатор вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам больниц
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный транспорт позволит увеличить оперативность медицинской помощи и улучшит условия работы медиков, сообщило областное правительство.
Торжественная церемония прошла на площадке у многофункционального комплекса "Белгород-Арена".
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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"В текущей ситуации оперативность врачей имеет совершенно другое значение для спасения человеческих жизней. С начала года мы вручили 54 автомобиля, сегодня ещё 22 вручаем, до конца августа ещё 14 машин планируем вручить нашим главврачам. Делаем всё, чтобы врачам было максимально комфортно работать и оказывать помощь жителям и гостям нашего региона", — сказал губернатор, вручая ключи от новых машин.
По информации областного правительства, четыре из 22 новых автомобилей будут переданы в Белгородскую ЦРБ. Три отправятся в Вейделевский район. По два — в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одному автомобилю получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ.
Больницы смогут использовать новый транспорт для неотложных ежедневных нужд: доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, в том числе вакцин.
"Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области, действующей до 2025 года, для медицинских организаций в этом году закуплено 90 отечественных легковых автомобилей. На это было направлено 80,9 миллиона рублей, из которых 4,2 миллиона — средства областного бюджета", - пояснили в правительстве.
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