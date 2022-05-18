https://ria.ru/20220518/avtomobili-1789225028.html

Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц

Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц - РИА Новости, 18.05.2022

Губернатор Гладков вручил ключи от 22 машин главам белгородских больниц

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:47

2022-05-18T13:47

2022-05-18T14:19

белгородская область

общество

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду вручил ключи от 22 новых автомобилей главврачам центральных районных больниц региона - современный транспорт позволит увеличить оперативность медицинской помощи и улучшит условия работы медиков, сообщило областное правительство.Торжественная церемония прошла на площадке у многофункционального комплекса "Белгород-Арена"."В текущей ситуации оперативность врачей имеет совершенно другое значение для спасения человеческих жизней. С начала года мы вручили 54 автомобиля, сегодня ещё 22 вручаем, до конца августа ещё 14 машин планируем вручить нашим главврачам. Делаем всё, чтобы врачам было максимально комфортно работать и оказывать помощь жителям и гостям нашего региона", — сказал губернатор, вручая ключи от новых машин.По информации областного правительства, четыре из 22 новых автомобилей будут переданы в Белгородскую ЦРБ. Три отправятся в Вейделевский район. По два — в Борисовскую, Губкинскую, Шебекинскую и Красногвардейскую центральные районные больницы. По одному автомобилю получили Алексеевская, Валуйская, Грайворонская, Корочанская, Новооскольская, Прохоровская и Яковлевская ЦРБ.Больницы смогут использовать новый транспорт для неотложных ежедневных нужд: доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, в том числе вакцин."Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области, действующей до 2025 года, для медицинских организаций в этом году закуплено 90 отечественных легковых автомобилей. На это было направлено 80,9 миллиона рублей, из которых 4,2 миллиона — средства областного бюджета", - пояснили в правительстве.

https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787890494.html

https://ria.ru/20220422/uchitelya-1784981390.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, белгородская область, вячеслав гладков