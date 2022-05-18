Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении
Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская боевая авиация за сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения украинских сил, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.