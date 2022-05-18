https://ria.ru/20220518/aviatsiya-1789182968.html

Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов

Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов - РИА Новости, 18.05.2022

Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов

Российская боевая авиация за сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения украинских сил, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил в среду... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:07

2022-05-18T11:07

2022-05-18T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская боевая авиация за сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения украинских сил, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789181888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)