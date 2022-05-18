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Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/aviatsiya-1789182968.html
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов - РИА Новости, 18.05.2022
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов
Российская боевая авиация за сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения украинских сил, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил в среду... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:07
2022-05-18T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская боевая авиация за сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения украинских сил, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир путин, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:07 18.05.2022
 
Российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов

Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила на Украине более 270 националистов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении
Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8 АМТШ, задействованный в специальной военной операции на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская боевая авиация за сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения украинских сил, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики. В результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники", - сказал Конашенков.
ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:02Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили подразделения наемников из Европы на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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