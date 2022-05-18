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Россия и Турция увеличат количество авиарейсов - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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Россия и Турция увеличат количество авиарейсов
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов - РИА Новости, 18.05.2022
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов
Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:29
2022-05-18T17:56
россия
туризм
турция
в мире
александр новак
туризм
актуальное - туризм
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний... Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", - сказал Новак.Он отметил, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России, до 4,7 миллиона человек, и в этом году страны рассчитывают на сохранение туристического потока и даже его рост, поэтому считают важным обеспечить транспортное сообщение.
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россия, турция, в мире, александр новак, туризм, актуальное - туризм
17:29 18.05.2022 (обновлено: 17:56 18.05.2022)
 
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов

Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний... Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", - сказал Новак.
Он отметил, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России, до 4,7 миллиона человек, и в этом году страны рассчитывают на сохранение туристического потока и даже его рост, поэтому считают важным обеспечить транспортное сообщение.
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
17:54
Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции
 
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