https://ria.ru/20220518/aviareysy-1789293764.html

Россия и Турция увеличат количество авиарейсов

Россия и Турция увеличат количество авиарейсов - РИА Новости, 18.05.2022

Россия и Турция увеличат количество авиарейсов

Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:29

2022-05-18T17:29

2022-05-18T17:56

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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний... Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", - сказал Новак.Он отметил, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России, до 4,7 миллиона человек, и в этом году страны рассчитывают на сохранение туристического потока и даже его рост, поэтому считают важным обеспечить транспортное сообщение.

https://ria.ru/20220518/aviabilety-1789302252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, турция, в мире, александр новак, туризм, актуальное - туризм