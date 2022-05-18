https://ria.ru/20220518/aviareysy-1789293764.html
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов - РИА Новости, 18.05.2022
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов
Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:29
2022-05-18T17:29
2022-05-18T17:56
россия
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турция
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александр новак
туризм
актуальное - туризм
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов со стороны обеих стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов, как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний... Это обеспечит необходимое количество рейсов для туристического потока", - сказал Новак.Он отметил, что в прошлом году в Турции наблюдалось увеличение туристов из России, до 4,7 миллиона человек, и в этом году страны рассчитывают на сохранение туристического потока и даже его рост, поэтому считают важным обеспечить транспортное сообщение.
https://ria.ru/20220518/aviabilety-1789302252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, александр новак, туризм, актуальное - туризм
17:29 18.05.2022 (обновлено: 17:56 18.05.2022)
Россия и Турция увеличат количество авиарейсов
Россия и Турция достигли договоренности об увеличении количества авиарейсов