https://ria.ru/20220518/assanzh-1789185842.html

Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США

Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США - РИА Новости, 18.05.2022

Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:21

2022-05-18T11:21

2022-05-18T11:38

джулиан ассанж

в мире

великобритания

совет европы

сша

лондон

wikileaks

мвд великобритании

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США."Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа", - говорится в письме, датированном 10 мая, но опубликованном на сайте Совета Европы только в среду.Как отметила Миятович, обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите тех, кто публикует засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе информацию о нарушениях прав человека. По ее мнению, разрешение экстрадиции Ассанжа на этом основании будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ.Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220517/protest-1789133695.html

https://ria.ru/20220517/ekstraditsiya-1789133189.html

https://ria.ru/20220422/assanzh-1784834834.html

великобритания

сша

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

джулиан ассанж, в мире, великобритания, совет европы, сша, лондон, wikileaks, мвд великобритании