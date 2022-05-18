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Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США - РИА Новости, 18.05.2022
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Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США
Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США - РИА Новости, 18.05.2022
Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:21
2022-05-18T11:38
джулиан ассанж
в мире
великобритания
совет европы
сша
лондон
wikileaks
мвд великобритании
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США."Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа", - говорится в письме, датированном 10 мая, но опубликованном на сайте Совета Европы только в среду.Как отметила Миятович, обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите тех, кто публикует засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе информацию о нарушениях прав человека. По ее мнению, разрешение экстрадиции Ассанжа на этом основании будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ.Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
https://ria.ru/20220517/protest-1789133695.html
https://ria.ru/20220517/ekstraditsiya-1789133189.html
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джулиан ассанж, в мире, великобритания, совет европы, сша, лондон, wikileaks, мвд великобритании
11:21 18.05.2022 (обновлено: 11:38 18.05.2022)
 
Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США

Комиссар СЕ по правам человека Миятович призвала Британию не экстрадировать Ассанжа в США

© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
"Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа", - говорится в письме, датированном 10 мая, но опубликованном на сайте Совета Европы только в среду.
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Сторонники Ассанжа устроили протест у здания МВД Великобритании
Как отметила Миятович, обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите тех, кто публикует засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе информацию о нарушениях прав человека. По ее мнению, разрешение экстрадиции Ассанжа на этом основании будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ.
Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
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Вчера, 18:25
Жена Ассанжа сообщила о подаче представления о блокировке его экстрадиции
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.
Сторонники Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Джулиан АссанжВ миреВеликобританияСовет ЕвропыСШАЛондонWikiLeaksМВД Великобритании
 
 
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