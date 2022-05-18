11:21 18.05.2022 (обновлено: 11:38 18.05.2022)
Комиссар СЕ по правам человека призвала не экстрадировать Ассанжа в США
Комиссар СЕ по правам человека Миятович призвала Британию не экстрадировать Ассанжа в США
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в письме главе МВД Британии Прити Пател призвала не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
"Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа", - говорится в письме, датированном 10 мая, но опубликованном на сайте Совета Европы только в среду.
Как отметила Миятович, обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите тех, кто публикует засекреченную информацию в общественных интересах, в том числе информацию о нарушениях прав человека. По ее мнению, разрешение экстрадиции Ассанжа на этом основании будет иметь сдерживающий эффект на свободу СМИ.
Во вторник защита Ассанжа подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его экстрадиции в США.
Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании.
Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.