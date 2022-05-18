https://ria.ru/20220518/allergii-1789049208.html

"Правда тела". Аллергии. Как продукты становятся "врагами"

"Правда тела". Аллергии. Как продукты становятся "врагами" - РИА Новости, 18.05.2022

"Правда тела". Аллергии. Как продукты становятся "врагами"

Аллергия на молоко, на фундук… часто мы думаем, что реакцию вызывает определенный продукт. Но аллерген - это почти всегда белок, который входит в состав продукта. А как же аллергия на пыльцу? И почему те, кто ей страдает, чувствуют зуд во рту, когда едят яблоки? Что происходит с организмом при аллергии, и зависит ли она от цвета продуктов.

2022-05-18T12:00

2022-05-18T12:00

2022-05-18T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Аллергии. Как продукты становятся "врагами" Аллергия на молоко, на фундук… часто мы думаем, что реакцию вызывает определенный продукт. Но аллерген - это почти всегда белок, который входит в состав продукта. А как же аллергия на пыльцу? И почему те, кто ей страдает, чувствуют зуд во рту, когда едят яблоки? Что происходит с организмом при аллергии, и зависит ли она от цвета продуктов. audio/mpeg

"Правда тела". Аллергии. Как продукты становятся "врагами" Аллергия на молоко, на фундук… часто мы думаем, что реакцию вызывает определенный продукт. Но аллерген - это почти всегда белок, который входит в состав продукта. А как же аллергия на пыльцу? И почему те, кто ей страдает, чувствуют зуд во рту, когда едят яблоки? Что происходит с организмом при аллергии, и зависит ли она от цвета продуктов. audio/mpeg

В чем разница между пищевой непереносимостью и аллергией? И почему часто за аллергию мы принимаем то, что ею вовсе не является? Объясняет педиатр, аллерголог, профессор кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Сеченовского Университета, почетный доцент отделения педиатрии факультета медицины Imperial College London Даниил Мунблит.01:47 “Аллергия - ошибочная реакция иммунитета”03:32 Аллерген - это почти всегда белок. А как же аллергия на пыльцу?04:38 Почему люди с аллергией на пыльцу чувствуют зуд во рту, когда едят яблоки05:57 Что происходит с организмом при аллергической реакции09:09 “Гигиеническая” гипотеза возникновения аллергий11:20 Ангиоотек (“отек Квинке”): аллергия или нет?16:25 “Есть миф, что цвет продукта как-то связан с тем, вызовет ли он аллергию”20:15 Исчезает ли реакция, если продукт термически обработать21:38 “Непереносимость лактозы - это не аллергия” и в чем разница непереносимости и аллергической реакции24:00 “Если давать ребенку по пол-ягодки - то через неделю съест стакан без всякой аллергической реакции”: работает ли такой прием25:36 Диатез у ребенка. Не обращать внимание?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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