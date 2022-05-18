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Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину - РИА Новости, 18.05.2022
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:59
2022-05-18T12:59
2022-05-18T12:59
альфа-банк
россия
дмитрий песков
украина
в мире
михаил фридман
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не знаем, насколько это достоверная информация. Но и потом это не совсем вопрос для Кремля. Вам нужно понять, насколько она достоверна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альфа-банк, россия, дмитрий песков, украина, в мире, михаил фридман
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
Песков призвал проверить достоверность слухов о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину