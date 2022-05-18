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Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину - РИА Новости, 18.05.2022
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Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину - РИА Новости, 18.05.2022
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину
Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:59
2022-05-18T12:59
альфа-банк
россия
дмитрий песков
украина
в мире
михаил фридман
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не знаем, насколько это достоверная информация. Но и потом это не совсем вопрос для Кремля. Вам нужно понять, насколько она достоверна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
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альфа-банк, россия, дмитрий песков, украина, в мире, михаил фридман
12:59 18.05.2022
 
Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину

Песков призвал проверить достоверность слухов о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, насколько это достоверная информация. Но и потом это не совсем вопрос для Кремля. Вам нужно понять, насколько она достоверна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Председатель Наблюдательного совета Консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 17:55
Генпрокурор Украины заявила об аресте активов, связанных с Фридманом
 
Альфа-банкРоссияДмитрий ПесковУкраинаВ миреМихаил Фридман
 
 
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