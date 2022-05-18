https://ria.ru/20220518/alfa-bank-1789212769.html

Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину

Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину - РИА Новости, 18.05.2022

Песков прокомментировал слухи о плане "Альфа-банка" вкладываться в Украину

Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:59

2022-05-18T12:59

2022-05-18T12:59

альфа-банк

россия

дмитрий песков

украина

в мире

михаил фридман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599741243_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1f4d2ea59b9138466dd05112d89044b.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Кремль не знает, насколько достоверна информация о том, что "Альфа-банк" планирует вкладываться в Украину и о возможном отказе Михаила Фридмана от гражданства России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не знаем, насколько это достоверная информация. Но и потом это не совсем вопрос для Кремля. Вам нужно понять, насколько она достоверна", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220516/aktivy-1788868777.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

альфа-банк, россия, дмитрий песков, украина, в мире, михаил фридман