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Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/aktivy-1789311159.html
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы - РИА Новости, 18.05.2022
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы
Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал министров развития стран "Большой семерки" начать подготовку законодательства о конфискации замороженных активов РФ и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
g7
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал министров развития стран "Большой семерки" начать подготовку законодательства о конфискации замороженных активов РФ и передаче их в пользу Украины."Обратился к министрам развития стран Большой семерки с призывом начать подготовку национального и международного законодательства о конфискации замороженных активов России и передачи их в пользу Украины", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что деньги должны стать основой восстановления Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, g7, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
18:13 18.05.2022
 
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы

Премьер Шмыгаль призвал страны G7 передать Украине замороженные российские активы

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал министров развития стран "Большой семерки" начать подготовку законодательства о конфискации замороженных активов РФ и передаче их в пользу Украины.
"Обратился к министрам развития стран Большой семерки с призывом начать подготовку национального и международного законодательства о конфискации замороженных активов России и передачи их в пользу Украины", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что деньги должны стать основой восстановления Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
"Захват активов": сколько российских денег США могут потратить на свои цели
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияG7Денис ШмыгальСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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