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Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы - РИА Новости, 18.05.2022
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы
Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал министров развития стран "Большой семерки" начать подготовку законодательства о конфискации замороженных активов РФ и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:13
2022-05-18T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
g7
денис шмыгаль
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал министров развития стран "Большой семерки" начать подготовку законодательства о конфискации замороженных активов РФ и передаче их в пользу Украины."Обратился к министрам развития стран Большой семерки с призывом начать подготовку национального и международного законодательства о конфискации замороженных активов России и передачи их в пользу Украины", - написал Шмыгаль в Telegram-канале. Он отметил, что деньги должны стать основой восстановления Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/sanktsii-1786005367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, g7, денис шмыгаль, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Киев призвал G7 передать Украине замороженные российские активы
Премьер Шмыгаль призвал страны G7 передать Украине замороженные российские активы