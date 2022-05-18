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СМИ: ЕС может отправить активы россиян на восстановление Украины - РИА Новости, 18.05.2022
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СМИ: ЕС может отправить активы россиян на восстановление Украины
СМИ: ЕС может отправить активы россиян на восстановление Украины - РИА Новости, 18.05.2022
СМИ: ЕС может отправить активы россиян на восстановление Украины
Евросоюз рассмотрит возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые попали под европейские санкции, для финансирования "восстановления... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T02:58
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россия
украина
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евросоюз рассмотрит возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые попали под европейские санкции, для финансирования "восстановления Украины", передает агентство Блумберг.По словам источников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник своим коллегам из Евросоюза, что расходы на восстановление страны могут составить триллион евро.Как утверждается, Европейская комиссия в координации с союзниками и международными организациями предложит в среду пакет финансовой помощи Украине, с помощью которого планируется покрыть финансовый дефицит страны в следующие три месяца в размере 15 миллиардов долларов.Как сообщили источники агентства, Еврокомиссия в рамках пакета помощи, который все еще обсуждается, также предложит Киеву кредиты на сумму от семи до девяти миллиардов евро для финансирования срочных расходов. Страны ЕС также предложат новые гарантии под долгосрочные кредиты.Ряд стран Запада ввел новые санкции против Россит после начала спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В ряде стран в рамках санкционной политики также заморожены активы и недвижимость российских бизнесменов.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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россия, украина, евросоюз, в мире
02:58 18.05.2022 (обновлено: 07:35 18.05.2022)
 
СМИ: ЕС может отправить активы россиян на восстановление Украины

Блумберг: ЕС может отправить активы попавших под санкции россиян на восстановление Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Евросоюз рассмотрит возможность использовать доходы от замороженных активов россиян, которые попали под европейские санкции, для финансирования "восстановления Украины", передает агентство Блумберг.

"Для долгосрочной реконструкции комиссия предложит создать структуру под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы. В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит использование активов, конфискованных у российских лиц, попавших под санкции", - пишет агентство со ссылкой на соответствующий проект.

По словам источников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в понедельник своим коллегам из Евросоюза, что расходы на восстановление страны могут составить триллион евро.
Как утверждается, Европейская комиссия в координации с союзниками и международными организациями предложит в среду пакет финансовой помощи Украине, с помощью которого планируется покрыть финансовый дефицит страны в следующие три месяца в размере 15 миллиардов долларов.
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Как сообщили источники агентства, Еврокомиссия в рамках пакета помощи, который все еще обсуждается, также предложит Киеву кредиты на сумму от семи до девяти миллиардов евро для финансирования срочных расходов. Страны ЕС также предложат новые гарантии под долгосрочные кредиты.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против Россит после начала спецоперации на Украине. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции. В ряде стран в рамках санкционной политики также заморожены активы и недвижимость российских бизнесменов.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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