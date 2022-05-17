https://ria.ru/20220517/zhkkh-1789050588.html
Руденя поставил задачи по подготовке тверского ЖКХ к отопительному сезону
Руденя поставил задачи по подготовке тверского ЖКХ к отопительному сезону - РИА Новости, 17.05.2022
Руденя поставил задачи по подготовке тверского ЖКХ к отопительному сезону
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поручил разработать и реализовать в регионе комплекс мер по... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:29
2022-05-17T15:29
2022-05-17T15:29
тверская область
жкх
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поручил разработать и реализовать в регионе комплекс мер по дальнейшему улучшению работы ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам главы региона, минувший отопительный сезон в Тверской области прошел без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций."В результате комплексной работы по консолидации коммунальных активов, обеспечению плановой подготовки к осенне-зимнему периоду количество муниципалитетов, получивших паспорта и акты готовности к отопительному сезону, увеличилось практически в два раза и составило более 80%", – отметил Руденя.По данным пресс-службы, с 2018 по 2022 годы в регионе зафиксировано снижение технологических нарушений в работе коммунальной инфраструктуры на 10%.Губернатор также сообщил о планах ежегодного проведения в регионе учений по ликвидации нарушений на технологических и инженерных сетях. Впервые они пройдут в Верхневолжье уже в июле-августе текущего года.Еще одной задачей, поставленной губернатором в ходе заседания, стало проведение всех регламентных и подготовительных работ к новому отопительному сезону заблаговременно – до 1 сентября текущего года. В частности, речь идет о проверке технического состояния котельных и теплотрасс, промывке сетей, проведении гидравлических испытаний, а также ремонте и модернизации теплоисточников и сетей.При этом глава региона отметил, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации.
https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жкх, игорь руденя
ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости
. Губернатор Тверской области Игорь Руденя
во вторник на заседании регионального правительства поручил разработать и реализовать в регионе комплекс мер по дальнейшему улучшению работы ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По словам главы региона, минувший отопительный сезон в Тверской области прошел без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций.
"В результате комплексной работы по консолидации коммунальных активов, обеспечению плановой подготовки к осенне-зимнему периоду количество муниципалитетов, получивших паспорта и акты готовности к отопительному сезону, увеличилось практически в два раза и составило более 80%", – отметил Руденя.
По данным пресс-службы, с 2018 по 2022 годы в регионе зафиксировано снижение технологических нарушений в работе коммунальной инфраструктуры на 10%.
Губернатор также сообщил о планах ежегодного проведения в регионе учений по ликвидации нарушений на технологических и инженерных сетях. Впервые они пройдут в Верхневолжье уже в июле-августе текущего года.
Еще одной задачей, поставленной губернатором в ходе заседания, стало проведение всех регламентных и подготовительных работ к новому отопительному сезону заблаговременно – до 1 сентября текущего года. В частности, речь идет о проверке технического состояния котельных и теплотрасс, промывке сетей, проведении гидравлических испытаний, а также ремонте и модернизации теплоисточников и сетей.
При этом глава региона отметил, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации.