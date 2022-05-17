https://ria.ru/20220517/zhkkh-1789050588.html

Руденя поставил задачи по подготовке тверского ЖКХ к отопительному сезону

Руденя поставил задачи по подготовке тверского ЖКХ к отопительному сезону - РИА Новости, 17.05.2022

Руденя поставил задачи по подготовке тверского ЖКХ к отопительному сезону

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поручил разработать и реализовать в регионе комплекс мер по... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:29

2022-05-17T15:29

2022-05-17T15:29

тверская область

жкх

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поручил разработать и реализовать в регионе комплекс мер по дальнейшему улучшению работы ЖКХ, сообщает пресс-служба регионального правительства.По словам главы региона, минувший отопительный сезон в Тверской области прошел без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций."В результате комплексной работы по консолидации коммунальных активов, обеспечению плановой подготовки к осенне-зимнему периоду количество муниципалитетов, получивших паспорта и акты готовности к отопительному сезону, увеличилось практически в два раза и составило более 80%", – отметил Руденя.По данным пресс-службы, с 2018 по 2022 годы в регионе зафиксировано снижение технологических нарушений в работе коммунальной инфраструктуры на 10%.Губернатор также сообщил о планах ежегодного проведения в регионе учений по ликвидации нарушений на технологических и инженерных сетях. Впервые они пройдут в Верхневолжье уже в июле-августе текущего года.Еще одной задачей, поставленной губернатором в ходе заседания, стало проведение всех регламентных и подготовительных работ к новому отопительному сезону заблаговременно – до 1 сентября текущего года. В частности, речь идет о проверке технического состояния котельных и теплотрасс, промывке сетей, проведении гидравлических испытаний, а также ремонте и модернизации теплоисточников и сетей.При этом глава региона отметил, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации.

https://ria.ru/20220512/dorogi-1788150019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, игорь руденя