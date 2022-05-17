https://ria.ru/20220517/zhirinovskiy-1789051059.html
Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании
Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании - РИА Новости, 17.05.2022
Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании
Постановление о прекращении депутатских полномочий умершего Владимира Жириновского было принято на пленарном заседании во вторник, 17 мая. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:30
2022-05-17T15:30
2022-05-17T15:31
политика
владимир жириновский
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Постановление о прекращении депутатских полномочий умершего Владимира Жириновского было принято на пленарном заседании во вторник, 17 мая.Комиссия по мандатным вопросам ранее внесла проект постановления о прекращении мандата в Госдуму.Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов ранее сообщил РИА Новости, что после того, как будут прекращены полномочия Жириновского, пройдет заседание фракции, где выберут ее нового главу. Скорее всего, оно состоится на этой неделе, отметил политик.
https://ria.ru/20220517/ldpr-1789001574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, ярослав нилов, госдума рф
15:30 17.05.2022 (обновлено: 15:31 17.05.2022)
Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании
Госдума приняла постановление о прекращении депутатских полномочий Жириновского