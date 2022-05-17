https://ria.ru/20220517/zhirinovskiy-1789051059.html

Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании

Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании - РИА Новости, 17.05.2022

Госдума прекратила мандат Жириновского на пленарном заседании

Постановление о прекращении депутатских полномочий умершего Владимира Жириновского было принято на пленарном заседании во вторник, 17 мая. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:30

2022-05-17T15:30

2022-05-17T15:31

политика

владимир жириновский

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Постановление о прекращении депутатских полномочий умершего Владимира Жириновского было принято на пленарном заседании во вторник, 17 мая.Комиссия по мандатным вопросам ранее внесла проект постановления о прекращении мандата в Госдуму.Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов ранее сообщил РИА Новости, что после того, как будут прекращены полномочия Жириновского, пройдет заседание фракции, где выберут ее нового главу. Скорее всего, оно состоится на этой неделе, отметил политик.

https://ria.ru/20220517/ldpr-1789001574.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, владимир жириновский, ярослав нилов, госдума рф