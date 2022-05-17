https://ria.ru/20220517/zhara-1789027298.html

В Приморье женщина на жаре оставила двухлетнюю дочь в закрытой машине

В Приморье женщина на жаре оставила двухлетнюю дочь в закрытой машине - РИА Новости, 17.05.2022

В Приморье женщина на жаре оставила двухлетнюю дочь в закрытой машине

Полиция привлекла к административной ответственности жительницу приморского Уссурийска, которая оставила двухлетнего ребенка в закрытом автомобиле на солнцепеке РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:12

2022-05-17T14:12

2022-05-17T14:12

происшествия

россия

уссурийск

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Полиция привлекла к административной ответственности жительницу приморского Уссурийска, которая оставила двухлетнего ребенка в закрытом автомобиле на солнцепеке и отправилась за покупками, сообщило управление МВД РФ по региону.В соцсетях распространилось видео, где в оставленном на солнцепеке автомобиле находится ребенок, двери и окна машины плотно закрыты. Очевидцы обратились в полицию."В салоне иномарки находилась спящая 2-летняя дочь автомобилистки... Полицейским женщина пояснила, что ребенок спал в машине, и она не хотела перебивать сон дочери, поэтому покинула автомобиль, (пошла) за покупками. В отношении 34-летней местной жительницы сотрудники госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней дочери. Кроме того, она оштрафована на 1,5 тысячи рублей по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств".К проверке инцидента подключились также инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску, добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20211126/rebenok-1760817621.html

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

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уссурийск

приморский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, уссурийск, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)