В Приморье женщина на жаре оставила двухлетнюю дочь в закрытой машине
В Приморье оштрафовали женщину, оставившую двухлетнюю дочь в закрытой машине на жаре
Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая – РИА Новости. Полиция привлекла к административной ответственности жительницу приморского Уссурийска, которая оставила двухлетнего ребенка в закрытом автомобиле на солнцепеке и отправилась за покупками, сообщило управление МВД РФ по региону.
В соцсетях распространилось видео, где в оставленном на солнцепеке автомобиле находится ребенок, двери и окна машины плотно закрыты. Очевидцы обратились в полицию.
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"В салоне иномарки находилась спящая 2-летняя дочь автомобилистки... Полицейским женщина пояснила, что ребенок спал в машине, и она не хотела перебивать сон дочери, поэтому покинула автомобиль, (пошла) за покупками. В отношении 34-летней местной жительницы сотрудники госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней дочери. Кроме того, она оштрафована на 1,5 тысячи рублей по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств".
К проверке инцидента подключились также инспекторы по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску, добавили в полицейском главке.
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