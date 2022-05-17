https://ria.ru/20220517/zerno-1789007589.html
Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном
Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном - РИА Новости, 17.05.2022
Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном из Украины,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:11
2022-05-17T13:11
2022-05-17T14:47
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном из Украины, отметив, что порты там заминированы, это опасно для судоходства.Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече президента с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности."Действительно, ситуация чревата, как вы понимаете, это все происходит не по нашей вине. Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены вот эти вот санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", - уточнил Песков.Отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать смягчение каких-либо ограничений в обмен на пропуск судов, Песков отметил, что их вводил не Кремль."Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединёнными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед", - добавил Песков.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, дмитрий песков, украина, россия
13:11 17.05.2022 (обновлено: 14:47 17.05.2022)
Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном
Пресс-секретарь Песков прокомментировал возможность пропуска судов с украинским зерном
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном из Украины, отметив, что порты там заминированы, это опасно для судоходства.
"Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватория сейчас, собственно, чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию. Это очень сложная операция, но пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации весьма и весьма высокая", – сказал Песков журналистам.
Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече президента с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем
, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.
"Действительно, ситуация чревата, как вы понимаете, это все происходит не по нашей вине. Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены вот эти вот санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", - уточнил Песков.
Отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать смягчение каких-либо ограничений в обмен на пропуск судов, Песков отметил, что их вводил не Кремль.
"Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединёнными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед", - добавил Песков.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН
просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины
, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России
и Белоруссии
. Газета пишет, что Турция
выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.