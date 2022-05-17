https://ria.ru/20220517/zerno-1789007589.html

Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном

Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном - РИА Новости, 17.05.2022

Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с украинским зерном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном из Украины,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:11

2022-05-17T13:11

2022-05-17T14:47

политика

дмитрий песков

украина

россия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном из Украины, отметив, что порты там заминированы, это опасно для судоходства.Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече президента с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности."Действительно, ситуация чревата, как вы понимаете, это все происходит не по нашей вине. Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены вот эти вот санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", - уточнил Песков.Отвечая на вопрос о том, готовы ли в Кремле обсуждать смягчение каких-либо ограничений в обмен на пропуск судов, Песков отметил, что их вводил не Кремль."Нам здесь ничего не нужно снимать, здесь должны быть сняты те ограничения, которые введены Соединёнными Штатами, европейскими странами и другими. Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед", - добавил Песков.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.

https://ria.ru/20220517/volodin-1788932974.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, украина, россия