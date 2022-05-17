https://ria.ru/20220517/zentr-1788948744.html

Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 млн звонков за 6 лет

Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 млн звонков за 6 лет - РИА Новости, 17.05.2022

Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 млн звонков за 6 лет

Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 миллионов звонков за шесть лет, около 80% запросов решаются в день обращения, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

2022-05-17T10:40

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 миллионов звонков за шесть лет, около 80% запросов решаются в день обращения, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что в центр можно направить информацию о неполадках с электричеством или сантехникой, необходимости сделать уборку, починить лифты и по другим вопросам в сфере ЖКХ.Добавляется, что с 2020 года в ЕДЦ работает виртуальный ассистент, который принимает заявки жителей, за время функционирования он обработал более 1,7 миллиона звонков. Сейчас база знаний голосового помощника насчитывает свыше 80 тематик."Благодаря единому диспетчерскому центру в столице налажено эффективное взаимодействие между жителями и коммунальными службами. Нормативные сроки на выполнение более 300 видов работ установлены распоряжением Департамента ЖКХ Москвы. Так, человека, застрявшего в лифте, должны освободить в течение 30 минут с момента поступления заявки. На починку осветительных приборов в подъезде дается 12 часов", - отмечается в сообщении со ссылкой на департаменте ЖКХ города Москвы.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, департамент жкх, общество, жкх