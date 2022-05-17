https://ria.ru/20220517/zentr-1788948744.html
Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 млн звонков за 6 лет
Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 млн звонков за 6 лет - РИА Новости, 17.05.2022
Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 млн звонков за 6 лет
Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 миллионов звонков за шесть лет, около 80% запросов решаются в день обращения, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
2022-05-17T10:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент жкх
общество
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595093840_174:0:1568:784_1920x0_80_0_0_2ec54befdab5260b3296be8da570d377.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Единый диспетчерский центр Москвы принял более 40 миллионов звонков за шесть лет, около 80% запросов решаются в день обращения, сообщается на сайте мэра столицы.Отмечается, что в центр можно направить информацию о неполадках с электричеством или сантехникой, необходимости сделать уборку, починить лифты и по другим вопросам в сфере ЖКХ.Добавляется, что с 2020 года в ЕДЦ работает виртуальный ассистент, который принимает заявки жителей, за время функционирования он обработал более 1,7 миллиона звонков. Сейчас база знаний голосового помощника насчитывает свыше 80 тематик."Благодаря единому диспетчерскому центру в столице налажено эффективное взаимодействие между жителями и коммунальными службами. Нормативные сроки на выполнение более 300 видов работ установлены распоряжением Департамента ЖКХ Москвы. Так, человека, застрявшего в лифте, должны освободить в течение 30 минут с момента поступления заявки. На починку осветительных приборов в подъезде дается 12 часов", - отмечается в сообщении со ссылкой на департаменте ЖКХ города Москвы.
https://ria.ru/20220408/servis-1782486235.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595093840_373:0:1418:784_1920x0_80_0_0_08f5e4ce6f3bed15df3b8feec6128572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент жкх, общество, жкх
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Единый диспетчерский центр Москвы
принял более 40 миллионов звонков за шесть лет, около 80% запросов решаются в день обращения, сообщается на сайте мэра столицы.
"На горячую линию за шесть лет поступило более 40,5 миллиона звонков. Чаще всего жители обращались в ЕДЦ по вопросам неисправности освещения, лифтов, очистки мусоропровода, работы отопительных приборов и системы водоснабжения. Звонки принимаются круглосуточно, а заявки обрабатываются оперативно. Около 80% запросов от жителей решаются в день обращения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центр можно направить информацию о неполадках с электричеством или сантехникой, необходимости сделать уборку, починить лифты и по другим вопросам в сфере ЖКХ.
"Единый диспетчерский центр начал работу в мае 2016 года. Основным каналом обращений стала горячая линия. Мы постоянно совершенствуем возможности ЕДЦ, используя для этого цифровые технологии. За счет внедрения интерактивной базы знаний операторы могут быстрее консультировать горожан", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента информационных технологий города Москвы Романа Урнышева.
Добавляется, что с 2020 года в ЕДЦ работает виртуальный ассистент, который принимает заявки жителей, за время функционирования он обработал более 1,7 миллиона звонков. Сейчас база знаний голосового помощника насчитывает свыше 80 тематик.
"Благодаря единому диспетчерскому центру в столице налажено эффективное взаимодействие между жителями и коммунальными службами. Нормативные сроки на выполнение более 300 видов работ установлены распоряжением Департамента ЖКХ Москвы. Так, человека, застрявшего в лифте, должны освободить в течение 30 минут с момента поступления заявки. На починку осветительных приборов в подъезде дается 12 часов", - отмечается в сообщении со ссылкой на департаменте ЖКХ города Москвы.