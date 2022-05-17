15:27 17.05.2022 (обновлено: 18:10 17.05.2022)
В Италии заявили о разногласиях с Зеленским
La7: Зеленскому не понравились слова премьера Италии о необходимости переговоров с Россией
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не оценил призыв премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры между Украиной и Россией, заявил журналист Лучио Караччо в эфире программы "Восемь с половиной" на телеканале La7.
По его мнению, многие ожидали от итальянского премьера более острых заявлений во время его поездки в Вашингтон, но Драги настаивал на дипломатическом подходе в вопросе урегулирования украинского кризиса — не в последнюю очередь из экономических соображений.
"Завязывается узел санкций, которых в основном хотели американцы, чтобы отделить европейцев от русских. Только в этом случае разделились европейцы и США, и именно об этом Драги заявил в Вашингтоне. Он указал Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения", — пояснил журналист.
Он отметил, что Зеленскому из-за появления внутриполитических проблем не понравились заявления итальянского коллеги о необходимости найти выход.
Караччо убежден, что любые попытки европейских стран оказать влияние на Киев и подтолкнуть его к продолжению диалога с Москвой сдерживаются Борисом Джонсоном и Джо Байденом, которые финансируют ВСУ. Кроме того, украинский лидер не пойдет на переговоры из-за батальона "Азов", против членов которого в России возбуждены уголовные дела: боевики уже посылали президенту "достаточно серьезные угрозы", заключил обозреватель.
Спецоперация на Украине
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.