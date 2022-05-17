https://ria.ru/20220517/zelenskiy-1789050087.html

В Италии заявили о разногласиях с Зеленским

В Италии заявили о разногласиях с Зеленским - РИА Новости, 17.05.2022

В Италии заявили о разногласиях с Зеленским

Владимир Зеленский не оценил призыв премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры между Украиной и Россией, заявил журналист Лучио Караччо в эфире... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:27

2022-05-17T15:27

2022-05-17T18:10

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не оценил призыв премьер-министра Италии Марио Драги продолжить переговоры между Украиной и Россией, заявил журналист Лучио Караччо в эфире программы "Восемь с половиной" на телеканале La7.По его мнению, многие ожидали от итальянского премьера более острых заявлений во время его поездки в Вашингтон, но Драги настаивал на дипломатическом подходе в вопросе урегулирования украинского кризиса — не в последнюю очередь из экономических соображений."Завязывается узел санкций, которых в основном хотели американцы, чтобы отделить европейцев от русских. Только в этом случае разделились европейцы и США, и именно об этом Драги заявил в Вашингтоне. Он указал Байдену, что если мы будем продолжать в том же духе, то не выстоим как с экономической, так и с социальной точки зрения", — пояснил журналист.Он отметил, что Зеленскому из-за появления внутриполитических проблем не понравились заявления итальянского коллеги о необходимости найти выход.Караччо убежден, что любые попытки европейских стран оказать влияние на Киев и подтолкнуть его к продолжению диалога с Москвой сдерживаются Борисом Джонсоном и Джо Байденом, которые финансируют ВСУ. Кроме того, украинский лидер не пойдет на переговоры из-за батальона "Азов", против членов которого в России возбуждены уголовные дела: боевики уже посылали президенту "достаточно серьезные угрозы", заключил обозреватель.Спецоперация на УкраинеРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/zelenskiy-1788477274.html

https://ria.ru/20220513/italiya-1788435740.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, борис джонсон, джо байден, владимир путин, вашингтон (штат), россия, украина, вооруженные силы украины