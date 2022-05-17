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Сенатор Цеков назвал запрет Компартии на Украине уничтожением оппонентов - РИА Новости, 17.05.2022
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Сенатор Цеков назвал запрет Компартии на Украине уничтожением оппонентов
Сенатор Цеков назвал запрет Компартии на Украине уничтожением оппонентов - РИА Новости, 17.05.2022
Сенатор Цеков назвал запрет Компартии на Украине уничтожением оппонентов
Запрет на деятельность Компартии Украины - попытка режима Владимира Зеленского уничтожить политических оппонентов, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:24
2022-05-17T17:24
в мире
владимир зеленский
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация в днр и лнр
сергей цеков
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запрет на деятельность Компартии Украины - попытка режима Владимира Зеленского уничтожить политических оппонентов, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее Минюст Украины сообщил, что получил судебное решение после нескольких лет разбирательств о запрете Коммунистической партии страны."Это нелегитимное решение, это попытка режима Владимира Зеленского уничтожить своих политических оппонентов", - сказал Цеков.По его словам, подобное решение стоит в одном ряду с закрытием оппозиционных телеканалов и других СМИ. "Какие стандарты европейские? Это безобразие полное", - выразил свое возмущение законодатель."То есть нацисты у них создают свои партии и они считаются легитимными, против них ничего не предпринимается. Если ты проамериканский политик, ты нормальный, легитимный", - привел пример Цеков.При этом оппозиционные партии, имеющие пронациональные позиции, запрещают, добавил он. "Это странные люди, которые ничего не понимают в демократии, парламентаризме", - сказал сенатор.Он полагает, что со сменой действующего политического режима Коммунистическая партия Украины восстановит свои полномочия, вернется в парламент.Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220514/zapret-1788594306.html
https://ria.ru/20220422/ukraina-1784961252.html
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в мире, владимир зеленский, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр, сергей цеков
17:24 17.05.2022
 
Сенатор Цеков назвал запрет Компартии на Украине уничтожением оппонентов

Сенатор от Крыма Цеков назвал запрет Компартии на Украине уничтожением оппонентов

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСергей Цеков
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Цеков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запрет на деятельность Компартии Украины - попытка режима Владимира Зеленского уничтожить политических оппонентов, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Минюст Украины сообщил, что получил судебное решение после нескольких лет разбирательств о запрете Коммунистической партии страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 20:38Специальная военная операция на Украине
Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских партий", сообщили СМИ
"Это нелегитимное решение, это попытка режима Владимира Зеленского уничтожить своих политических оппонентов", - сказал Цеков.
По его словам, подобное решение стоит в одном ряду с закрытием оппозиционных телеканалов и других СМИ. "Какие стандарты европейские? Это безобразие полное", - выразил свое возмущение законодатель.
"То есть нацисты у них создают свои партии и они считаются легитимными, против них ничего не предпринимается. Если ты проамериканский политик, ты нормальный, легитимный", - привел пример Цеков.
При этом оппозиционные партии, имеющие пронациональные позиции, запрещают, добавил он. "Это странные люди, которые ничего не понимают в демократии, парламентаризме", - сказал сенатор.
Он полагает, что со сменой действующего политического режима Коммунистическая партия Украины восстановит свои полномочия, вернется в парламент.
Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО), включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Цеков: две трети жителей юга Украины проголосуют за присоединение к России
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныОппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРСергей Цеков
 
 
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