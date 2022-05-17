https://ria.ru/20220517/zapad-1788953271.html

Песков назвал само существование России раздражителем для Запада

Песков назвал само существование России раздражителем для Запада - РИА Новости, 17.05.2022

Песков назвал само существование России раздражителем для Запада

Существование России является раздражителем для стран Запада, они готовы пойти на все, чтобы не дать стране развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T10:34

2022-05-17T10:34

2022-05-17T11:28

россия

политика

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Существование России является раздражителем для стран Запада, они готовы пойти на все, чтобы не дать стране развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Порой кажется, что само существование нашей с вами России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.

https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, нато, санкции в отношении россии