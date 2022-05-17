https://ria.ru/20220517/zapad-1788953271.html
Песков назвал само существование России раздражителем для Запада
Песков назвал само существование России раздражителем для Запада - РИА Новости, 17.05.2022
Песков назвал само существование России раздражителем для Запада
Существование России является раздражителем для стран Запада, они готовы пойти на все, чтобы не дать стране развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T10:34
2022-05-17T10:34
2022-05-17T11:28
россия
политика
нато
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Существование России является раздражителем для стран Запада, они готовы пойти на все, чтобы не дать стране развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Порой кажется, что само существование нашей с вами России является существенным раздражителем для коллективного Запада, и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим", - сказал Песков, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты" во вторник.
https://ria.ru/20220517/evropa-1788897489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, нато, санкции в отношении россии
10:34 17.05.2022 (обновлено: 11:28 17.05.2022)
Песков назвал само существование России раздражителем для Запада
Пресс-секретарь Путина Песков назвал само существование России раздражителем для Запада