https://ria.ru/20220517/zakonoproekt-1789129441.html
Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации
Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022
Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации
Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, новую организацию будет... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:29
2022-05-17T21:29
2022-05-17T21:29
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, новую организацию будет курировать Минпросвещения, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Законопроект межкомитетский и межфракционный. Четыре комитета вносят законопроект - комитет по делам семьи, женщин и детей, во молодёжной политике, по вопросам общественных и религиозных объединений и по просвещению", - заявила она.Как уточнила Останина, в разработке проекта принимали все пять думских фракций. По ее словам, авторы проекта пока не сошлись в названии организации, однако он "уже определяет основные цели, задачи и структуру организации"."Профильным министерством, которое будет заниматься этой организацией, будет Минпросвещения", - добавила она.Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.
https://ria.ru/20220517/zakon-1789128509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации
Депутат Останина: проект о единой молодежной организации разрабатывали все фракции
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, новую организацию будет курировать Минпросвещения, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Законопроект межкомитетский и межфракционный. Четыре комитета вносят законопроект - комитет по делам семьи, женщин и детей, во молодёжной политике, по вопросам общественных и религиозных объединений и по просвещению", - заявила она.
Как уточнила Останина, в разработке проекта принимали все пять думских фракций. По ее словам, авторы проекта пока не сошлись в названии организации, однако он "уже определяет основные цели, задачи и структуру организации".
"Профильным министерством, которое будет заниматься этой организацией, будет Минпросвещения
", - добавила она.
Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.