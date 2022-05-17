https://ria.ru/20220517/zakonoproekt-1789129441.html

Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации

Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации - РИА Новости, 17.05.2022

Депутат рассказала о работе фракций над проектом о молодежной организации

Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, новую организацию будет... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:29

2022-05-17T21:29

2022-05-17T21:29

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, новую организацию будет курировать Минпросвещения, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Законопроект межкомитетский и межфракционный. Четыре комитета вносят законопроект - комитет по делам семьи, женщин и детей, во молодёжной политике, по вопросам общественных и религиозных объединений и по просвещению", - заявила она.Как уточнила Останина, в разработке проекта принимали все пять думских фракций. По ее словам, авторы проекта пока не сошлись в названии организации, однако он "уже определяет основные цели, задачи и структуру организации"."Профильным министерством, которое будет заниматься этой организацией, будет Минпросвещения", - добавила она.Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.

https://ria.ru/20220517/zakon-1789128509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф