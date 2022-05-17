https://ria.ru/20220517/zakon-1789127945.html
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным - РИА Новости, 17.05.2022
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным
Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:04
2022-05-17T21:04
2022-05-17T22:26
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.
https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789008487.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф
Материал дополняется
21:04 17.05.2022 (обновлено: 22:26 17.05.2022)
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным
В Госдуме сообщили, что закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным