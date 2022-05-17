Рейтинг@Mail.ru
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/zakon-1789127945.html
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным - РИА Новости, 17.05.2022
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным
Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:04
2022-05-17T22:26
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.
https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789008487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф
Материал дополняется
21:04 17.05.2022 (обновлено: 22:26 17.05.2022)
 
Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным

В Госдуме сообщили, что закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.
Участники торжественной церемонии принятия в пионеры на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
13:12
В Кремле прокомментировали информацию о создании аналога пионерии
 
Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала