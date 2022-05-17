https://ria.ru/20220517/zakon-1789127945.html

Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным

Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным - РИА Новости, 17.05.2022

Закон об общероссийской молодежной организации станет рамочным

Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T21:04

2022-05-17T21:04

2022-05-17T22:26

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Законопроект о единой общероссийской детской молодёжной организации разрабатывали все фракции Госдумы, название пока не определено, сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.Останина отметила, что организация объединит все молодежные организации, вступать в неё смогут дети от 6 лет. Структура будет напоминать Пионерию, резюмировала она.

https://ria.ru/20220517/pioneriya-1789008487.html

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