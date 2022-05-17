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Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим - РИА Новости, 17.05.2022
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:17
2022-05-17T15:17
2022-05-17T15:17
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим с учетом рекомендации Минздрава."Обращаю ваше внимание, что нам необходимо заниматься своим делом и решать эффективно задачи законодательного обеспечения, в том числе, социальной помощи военнослужащим, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - отметил Володин в ходе заседания палаты.Спикер дал поручение Хубезову, "учитывая, что он хорошо знает ситуацию на Донбассе и многократно бывал в ЛНР, ДНР", провести консультации с представителями Минздрава для доработки соответствующего законопроекта.Как добавил Володин, это поможет быстрее доработать нормы закона ко второму чтению, чтобы "Минздрав оказал здесь поддержку и был конструктивен, с тем, чтобы дальше уже министерство обороны, реализуя этот закон, решало задачи по спасению жизни военнослужащих".Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.Законопроектом предлагается наделить министерство обороны РФ полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов. Такая помощь может оказываться в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны.
https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787606813.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, госдума рф, вячеслав володин
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим
Спикер Госдумы Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим