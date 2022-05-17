https://ria.ru/20220517/zakon-1789046685.html

Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим

Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим - РИА Новости, 17.05.2022

Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:17

2022-05-17T15:17

2022-05-17T15:17

общество

россия

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы рф

госдума рф

вячеслав володин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим с учетом рекомендации Минздрава."Обращаю ваше внимание, что нам необходимо заниматься своим делом и решать эффективно задачи законодательного обеспечения, в том числе, социальной помощи военнослужащим, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - отметил Володин в ходе заседания палаты.Спикер дал поручение Хубезову, "учитывая, что он хорошо знает ситуацию на Донбассе и многократно бывал в ЛНР, ДНР", провести консультации с представителями Минздрава для доработки соответствующего законопроекта.Как добавил Володин, это поможет быстрее доработать нормы закона ко второму чтению, чтобы "Минздрав оказал здесь поддержку и был конструктивен, с тем, чтобы дальше уже министерство обороны, реализуя этот закон, решало задачи по спасению жизни военнослужащих".Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.Законопроектом предлагается наделить министерство обороны РФ полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов. Такая помощь может оказываться в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны.

https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787606813.html

https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787890494.html

россия

донбасс

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, госдума рф, вячеслав володин