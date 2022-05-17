Рейтинг@Mail.ru
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/zakon-1789046685.html
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим - РИА Новости, 17.05.2022
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:17
2022-05-17T15:17
общество
россия
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы рф
госдума рф
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим с учетом рекомендации Минздрава."Обращаю ваше внимание, что нам необходимо заниматься своим делом и решать эффективно задачи законодательного обеспечения, в том числе, социальной помощи военнослужащим, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - отметил Володин в ходе заседания палаты.Спикер дал поручение Хубезову, "учитывая, что он хорошо знает ситуацию на Донбассе и многократно бывал в ЛНР, ДНР", провести консультации с представителями Минздрава для доработки соответствующего законопроекта.Как добавил Володин, это поможет быстрее доработать нормы закона ко второму чтению, чтобы "Минздрав оказал здесь поддержку и был конструктивен, с тем, чтобы дальше уже министерство обороны, реализуя этот закон, решало задачи по спасению жизни военнослужащих".Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.Законопроектом предлагается наделить министерство обороны РФ полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов. Такая помощь может оказываться в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны.
https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787606813.html
https://ria.ru/20220511/podderzhka-1787890494.html
россия
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы рф, госдума рф, вячеслав володин
15:17 17.05.2022
 
Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим

Спикер Госдумы Володин поручил доработать нормы закона об оказании помощи военнослужащим

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы охране здоровья Дмитрию Хубезову доработать законопроект об оказании первой помощи военнослужащим с учетом рекомендации Минздрава.
"Обращаю ваше внимание, что нам необходимо заниматься своим делом и решать эффективно задачи законодательного обеспечения, в том числе, социальной помощи военнослужащим, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - отметил Володин в ходе заседания палаты.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 10:44
Путин подписал указ о мерах поддержки семей военнослужащих
Спикер дал поручение Хубезову, "учитывая, что он хорошо знает ситуацию на Донбассе и многократно бывал в ЛНР, ДНР", провести консультации с представителями Минздрава для доработки соответствующего законопроекта.
Как добавил Володин, это поможет быстрее доработать нормы закона ко второму чтению, чтобы "Минздрав оказал здесь поддержку и был конструктивен, с тем, чтобы дальше уже министерство обороны, реализуя этот закон, решало задачи по спасению жизни военнослужащих".
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ.
Законопроектом предлагается наделить министерство обороны РФ полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, а также других войск, воинских формирований и органов. Такая помощь может оказываться в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
11 мая, 13:15Белгородская область
В Белгородской области разработали меры поддержки семей погибших военных
 
ОбществоРоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФГосдума РФВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала