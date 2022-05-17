https://ria.ru/20220517/zakharchenko-1789003589.html

Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках

Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках - РИА Новости, 17.05.2022

Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках

Пресненский суд Москвы во вторник начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:01

2022-05-17T13:01

2022-05-17T13:01

происшествия

москва

дмитрий захарченко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."...Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном режиме", - заявил судья Сергей Артемов, зачитывая решение.В ходе прений сторон прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.Мера наказания будет оглашена позднее, пока судья продолжает зачитывать приговор.По версии следствия, Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.При этом на скамье подсудимых вместе с Захарченко и Маркеловым находятся Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов, то есть всего четыре человека. Двух последних следствие считает связующими звеньями коррупционной цепи. Станкевич, Моторин и Ушерович в свою очередь скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск.Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину - посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.Совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов, по словам его защиты, страдает от онкологического заболевания четвертой степени с метастазами в печени. В этой связи он добивается смягчения применяемых к нему мер, для чего Маркелову недавно было назначено повторное медицинское освидетельствование.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20210409/advokat-1727559927.html

https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, дмитрий захарченко