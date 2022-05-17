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Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках - РИА Новости, 17.05.2022
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Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках
Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках - РИА Новости, 17.05.2022
Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках
Пресненский суд Москвы во вторник начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:01
2022-05-17T13:01
происшествия
москва
дмитрий захарченко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."...Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном режиме", - заявил судья Сергей Артемов, зачитывая решение.В ходе прений сторон прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.Мера наказания будет оглашена позднее, пока судья продолжает зачитывать приговор.По версии следствия, Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.При этом на скамье подсудимых вместе с Захарченко и Маркеловым находятся Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов, то есть всего четыре человека. Двух последних следствие считает связующими звеньями коррупционной цепи. Станкевич, Моторин и Ушерович в свою очередь скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск.Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину - посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.Совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов, по словам его защиты, страдает от онкологического заболевания четвертой степени с метастазами в печени. В этой связи он добивается смягчения применяемых к нему мер, для чего Маркелову недавно было назначено повторное медицинское освидетельствование.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
https://ria.ru/20210409/advokat-1727559927.html
https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html
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происшествия, москва, дмитрий захарченко
13:01 17.05.2022
 
Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по второму делу о взятках

Суд признал экс-полковника Захарченко виновным по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник начал зачитывать обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"...Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном режиме", - заявил судья Сергей Артемов, зачитывая решение.
В ходе прений сторон прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.
Мера наказания будет оглашена позднее, пока судья продолжает зачитывать приговор.
По версии следствия, Захарченко около 10 лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля 2021, 15:15
СК попросил арестовать адвоката полковника Захарченко
При этом на скамье подсудимых вместе с Захарченко и Маркеловым находятся Василий Критинин и бывший адвокат Виктор Белевцов, то есть всего четыре человека. Двух последних следствие считает связующими звеньями коррупционной цепи. Станкевич, Моторин и Ушерович в свою очередь скрылись от правосудия и объявлены в международный розыск.
Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину - посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.
Совладелец Интерпрогрессбанка Маркелов, по словам его защиты, страдает от онкологического заболевания четвертой степени с метастазами в печени. В этой связи он добивается смягчения применяемых к нему мер, для чего Маркелову недавно было назначено повторное медицинское освидетельствование.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии.
Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта 2021, 11:34
Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"
 
ПроисшествияМоскваДмитрий Захарченко
 
 
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