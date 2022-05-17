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Российская армия защитит юг Украины от националистов, заявили в Крыму - РИА Новости, 17.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220517/yug-1788925565.html
Российская армия защитит юг Украины от националистов, заявили в Крыму
Российская армия защитит юг Украины от националистов, заявили в Крыму - РИА Новости, 17.05.2022
Российская армия защитит юг Украины от националистов, заявили в Крыму
Российская армия не уйдет с освобожденных территорий юга Украины, местному населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов, считает первый... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T05:57
2022-05-17T05:57
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Российская армия не уйдет с освобожденных территорий юга Украины, местному населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.По его мнению число денацифицированных и демилитаризованных территорий Украины будет только увеличиваться.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, херсонская область , в мире
05:57 17.05.2022
 
Российская армия защитит юг Украины от националистов, заявили в Крыму

Крымский парламентарий Фикс: российская армия защитит юг Украины от националистов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкБлокпост в Херсонской области
Блокпост в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Блокпост в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Российская армия не уйдет с освобожденных территорий юга Украины, местному населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
"Местному населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов и неонацистов. Страшилки, рассказываемые украинской пропагандой, о мнимых победах, наступлениях и готовящихся атаках - очередной блеф. Наша армия не уйдет с освобожденных территорий юга Украины, цели и задачи спецоперации будут выполнены. Безопасность жителей южных регионов гарантирована нашими вооруженными силами", - сказал Фикс РИА Новости.
По его мнению число денацифицированных и демилитаризованных территорий Украины будет только увеличиваться.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи - Российской Федерации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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