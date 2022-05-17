Рейтинг@Mail.ru
В Японии автомобиль протаранил здание больницы - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/yaponiya-1788999271.html
В Японии автомобиль протаранил здание больницы
В Японии автомобиль протаранил здание больницы - РИА Новости, 17.05.2022
В Японии автомобиль протаранил здание больницы
Автомобиль влетел в здание больницы в городе Симабара японской префектуры Нагасаки, пострадали трое, передает телеканал NHK. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:47
2022-05-17T12:48
в мире
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596382656_0:61:1281:781_1920x0_80_0_0_c7ea68da20d8a8ece17d7ce9da4afa70.jpg
ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Автомобиль влетел в здание больницы в городе Симабара японской префектуры Нагасаки, пострадали трое, передает телеканал NHK.По данным правоохранительных органов, утром во вторник автомобиль, за рулем которого находилась женщина в возрасте от 60 до 70 лет, протаранил панорамное окно здания и влетел в помещение, где находится регистратура.В результате инцидента, травмы получили трое человек. Угрозы их жизни нет.Как заявила сама водитель полицейским, она перепутала педали тормоза и газа.
https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html
https://ria.ru/20220120/dtp-1768694397.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/07/1596382656_0:0:1127:845_1920x0_80_0_0_ce9d091764f701e45176ce60cb3b8521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
12:47 17.05.2022 (обновлено: 12:48 17.05.2022)
 
В Японии автомобиль протаранил здание больницы

В Японии автомобиль протаранил здание больницы, пострадали три человека

© РИА НовостиПолиция в Токио, Япония
Полиция в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости
Полиция в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Автомобиль влетел в здание больницы в городе Симабара японской префектуры Нагасаки, пострадали трое, передает телеканал NHK.
По данным правоохранительных органов, утром во вторник автомобиль, за рулем которого находилась женщина в возрасте от 60 до 70 лет, протаранил панорамное окно здания и влетел в помещение, где находится регистратура.
Участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Виннипеге, Канада - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 02:27
В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих
В результате инцидента, травмы получили трое человек. Угрозы их жизни нет.
Как заявила сама водитель полицейским, она перепутала педали тормоза и газа.
Маршрутка таранит встречные автомобили в Омске
20 января, 11:34
В Омске маршрутка протаранила пять машин из-за приступа у водителя
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала