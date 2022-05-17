https://ria.ru/20220517/yaponiya-1788999271.html
В Японии автомобиль протаранил здание больницы
В Японии автомобиль протаранил здание больницы - РИА Новости, 17.05.2022
В Японии автомобиль протаранил здание больницы
Автомобиль влетел в здание больницы в городе Симабара японской префектуры Нагасаки, пострадали трое, передает телеканал NHK. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:47
2022-05-17T12:47
2022-05-17T12:48
в мире
япония
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ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Автомобиль влетел в здание больницы в городе Симабара японской префектуры Нагасаки, пострадали трое, передает телеканал NHK.По данным правоохранительных органов, утром во вторник автомобиль, за рулем которого находилась женщина в возрасте от 60 до 70 лет, протаранил панорамное окно здания и влетел в помещение, где находится регистратура.В результате инцидента, травмы получили трое человек. Угрозы их жизни нет.Как заявила сама водитель полицейским, она перепутала педали тормоза и газа.
https://ria.ru/20220206/kanada-1771286543.html
https://ria.ru/20220120/dtp-1768694397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония
12:47 17.05.2022 (обновлено: 12:48 17.05.2022)
В Японии автомобиль протаранил здание больницы
В Японии автомобиль протаранил здание больницы, пострадали три человека