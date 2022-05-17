https://ria.ru/20220517/yandeks-1789118033.html
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости" - РИА Новости, 17.05.2022
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"
"Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:51
2022-05-17T19:51
2022-05-17T19:51
экономика
технологии
яндекс
кинопоиск
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании.Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск"."Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", - говорится в сообщении "Яндекса".В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.
https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, яндекс, кинопоиск
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"
"Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей"
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс
" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск
".
"Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", - говорится в сообщении "Яндекса".
В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.