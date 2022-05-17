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"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости" - РИА Новости, 17.05.2022
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"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости" - РИА Новости, 17.05.2022
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"
"Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T19:51
2022-05-17T19:51
экономика
технологии
яндекс
кинопоиск
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании.Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск"."Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", - говорится в сообщении "Яндекса".В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.
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Наталья Макарова
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экономика, технологии, яндекс, кинопоиск
19:51 17.05.2022
 
"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"

"Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании.
Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск".
"Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", - говорится в сообщении "Яндекса".
В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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