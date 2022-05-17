https://ria.ru/20220517/yandeks-1789118033.html

"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"

"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости" - РИА Новости, 17.05.2022

"Яндекс" планирует продать только "Дзен" и "Новости"

"Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T19:51

2022-05-17T19:51

2022-05-17T19:51

экономика

технологии

яндекс

кинопоиск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/60/1548756023_0:57:3439:1991_1920x0_80_0_0_0bbca654fc742f8b4de2270a99642163.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Яндекс" не планирует продавать никакие свои сервисы, кроме "Дзена" и "Новостей", заявили РИА Новости в компании.Ранее во вторник СМИ сообщали о том, что "Яндекс" ищет покупателей на российские активы — поисковик, почту и сервис "Кинопоиск"."Яндекс" не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет. Единственная сделка, которой мы занимаемся, касается "Новостей" и "Дзена", - говорится в сообщении "Яндекса".В апреле компания VK сообщила, что подписала соглашение о покупке "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена", для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов.

https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, яндекс, кинопоиск