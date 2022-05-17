https://ria.ru/20220517/vzyatka-1789088055.html

Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей

Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 17.05.2022

Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей

Профессор кафедры хирургии Орловского мединститута приговорен к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за взятки, которые он брал со студентов, сообщает УФСБ... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:46

2022-05-17T17:46

2022-05-17T17:49

происшествия

взятка

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БРЯНСК, 17 мая – РИА Новости. Профессор кафедры хирургии Орловского мединститута приговорен к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за взятки, которые он брал со студентов, сообщает УФСБ России по Орловской области.Дело по статье "получение взятки" было возбуждено в отношении профессора кафедры общей хирургии и анестезиологии медицинского института ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева". Следствие установило его причастность к получению взяток лично и через посредника за выставление студентам положительных оценок при сдаче зачетов без фактической оценки качества освоения учебной программы и проверки знаний."Фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого деяния. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220516/arest-1788894136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взятка