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Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей
Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 17.05.2022
Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей
Профессор кафедры хирургии Орловского мединститута приговорен к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за взятки, которые он брал со студентов, сообщает УФСБ... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:46
2022-05-17T17:46
2022-05-17T17:49
происшествия
взятка
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БРЯНСК, 17 мая – РИА Новости. Профессор кафедры хирургии Орловского мединститута приговорен к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за взятки, которые он брал со студентов, сообщает УФСБ России по Орловской области.Дело по статье "получение взятки" было возбуждено в отношении профессора кафедры общей хирургии и анестезиологии медицинского института ФГБОУ ВО "Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева". Следствие установило его причастность к получению взяток лично и через посредника за выставление студентам положительных оценок при сдаче зачетов без фактической оценки качества освоения учебной программы и проверки знаний."Фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого деяния. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220516/arest-1788894136.html
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происшествия, взятка
17:46 17.05.2022 (обновлено: 17:49 17.05.2022)
Профессора Орловского института приговорили к штрафу в 1,5 миллиона рублей
В Орле профессора мединститута оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за взятки