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В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса
В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса - РИА Новости, 17.05.2022
В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса
Боеприпас от гранатомета взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:58
2022-05-17T12:58
2022-05-17T15:28
происшествия
мытищи
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Боеприпас от гранатомета взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, которые проходили мимо. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, другой от госпитализации отказался.Собеседник агентства добавил, что к работе на месте ЧП приступила следственно-оперативная группа в составе специалистов ФСБ и Следственного комитета.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, мытищи, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, московская область (подмосковье)
12:58 17.05.2022 (обновлено: 15:28 17.05.2022)
В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса
В Мытищах два человека пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в автомобиле