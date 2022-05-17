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В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса

В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса - РИА Новости, 17.05.2022

В Мытищах два человека пострадали при взрыве боеприпаса

Боеприпас от гранатомета взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:58

2022-05-17T12:58

2022-05-17T15:28

происшествия

мытищи

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Боеприпас от гранатомета взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали два человека, которые проходили мимо. Одного из них доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, другой от госпитализации отказался.Собеседник агентства добавил, что к работе на месте ЧП приступила следственно-оперативная группа в составе специалистов ФСБ и Следственного комитета.

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, московская область (подмосковье)