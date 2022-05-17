Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением
Высылка российских дипломатов странами Запада - это хамство, проявление "остервенелости" и "оборзения", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:40
2022-05-17T12:16
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Высылка российских дипломатов странами Запада - это хамство, проявление "остервенелости" и "оборзения", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как еще можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров опять же от ощущения вседозволенности. Вот США сказали "фас", и все эти страны, которые стали высылать дипломатов, они поняли, что все дозволено и что Россию можно бить, запрещать, отменять культуры и все прочее", - сказал Лавров, выступая в ходе федерального Просветительского марафона "Новые горизонты"."На практике мы по большому счету, нам уже не о чем с западными странами разговаривать, наши посольства, после того, как сократили их состав, сохраняют, конечно, сотрудников, но говорить-то не о чем", - добавил министр.
https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, санкции в отношении россии
11:40 17.05.2022 (обновлено: 12:16 17.05.2022)
 
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением

Глава МИД Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Высылка российских дипломатов странами Запада - это хамство, проявление "остервенелости" и "оборзения", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как еще можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров опять же от ощущения вседозволенности. Вот США сказали "фас", и все эти страны, которые стали высылать дипломатов, они поняли, что все дозволено и что Россию можно бить, запрещать, отменять культуры и все прочее", - сказал Лавров, выступая в ходе федерального Просветительского марафона "Новые горизонты".
"На практике мы по большому счету, нам уже не о чем с западными странами разговаривать, наши посольства, после того, как сократили их состав, сохраняют, конечно, сотрудников, но говорить-то не о чем", - добавил министр.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:04
Бербок назвала высылку из России 40 немецких дипломатов необоснованной
 
Сергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала