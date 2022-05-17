https://ria.ru/20220517/vysylka-1788974178.html
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением - РИА Новости, 17.05.2022
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением
Высылка российских дипломатов странами Запада - это хамство, проявление "остервенелости" и "оборзения", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:40
2022-05-17T11:40
2022-05-17T12:16
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Высылка российских дипломатов странами Запада - это хамство, проявление "остервенелости" и "оборзения", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Знаете, это, прежде всего, хамство, прежде всего, проявление остервенелости, или, как еще можно сказать, такой термин недавно употребил, оборзение наших западных партнеров опять же от ощущения вседозволенности. Вот США сказали "фас", и все эти страны, которые стали высылать дипломатов, они поняли, что все дозволено и что Россию можно бить, запрещать, отменять культуры и все прочее", - сказал Лавров, выступая в ходе федерального Просветительского марафона "Новые горизонты"."На практике мы по большому счету, нам уже не о чем с западными странами разговаривать, наши посольства, после того, как сократили их состав, сохраняют, конечно, сотрудников, но говорить-то не о чем", - добавил министр.
https://ria.ru/20220425/vysylka-1785373198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, санкции в отношении россии
11:40 17.05.2022 (обновлено: 12:16 17.05.2022)
Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением
Глава МИД Лавров назвал высылку дипломатов хамством, остервенелостью и оборзением