https://ria.ru/20220517/vystavka-1788955820.html

Выставка орденов открылась в Историческом музее

Выставка орденов открылась в Историческом музее - РИА Новости, 17.05.2022

Выставка орденов открылась в Историческом музее

В ГИМе открылась выставка "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:12

2022-05-17T11:12

2022-05-17T11:12

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ГИМе открылась выставка "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея", передает корреспондент РИА Новости. "Высшие награды европейских и азиатских государств, хранящиеся в собрании отдела нумизматики ГИМ, редко покидают стены фонда. Новая выставка — это уникальная возможность увидеть памятники фалеристики и познакомиться с историей орденов и наградными системами в разных странах мира", — рассказал о проекте директор музея Алексей Левыкин.По словам куратора выставки, завотделом нумизматики ГИМ Александры Калашниковой, "знак принадлежности к ордену всегда был предметом ювелирного искусства, показателем отношения монарха к достойнейшим из своих подданных". Ордена создавались из серебра и золота и украшались драгоценными камнями, в частности, использовались такие техники, как золотное шитье, филигрань, разные виды эмалирования, гравировка, художественное литье, алмазная грань.В Историческом музее представлены ордена Великобритании, Пруссии, Франции, Австро-Венгрии, Японии, Таиланда и других европейских и азиатских государств, и многие из них экспонируются впервые. "Обычно мы экспонируем российские ордена, потому что мы — музей российской истории. Поэтому европейская и особенно азиатская коллекция у нас лежит в фондах и редко выставляется", — говорит Калашникова.Посетители могут увидеть парадные орденские цепи и миниатюрные копии орденов, являющиеся одними из самых сложных в изготовлении предметов фалеристики. Среди наиболее ценных и редких экспонатов Калашникова отметила три ордена — Малый крест ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом 1851 года, афганскую звезду Ордена Вождя 1921-1923 годов и французский Знак ордена Железной короны 1805-1814 годов.Выставка продлится до 12 сентября.

https://ria.ru/20220504/muzey-1786842978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей левыкин, пруссия, франция, великобритания, россия, исторический музей, выставки, музеи