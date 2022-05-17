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Выставка орденов открылась в Историческом музее - РИА Новости, 17.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220517/vystavka-1788955820.html
Выставка орденов открылась в Историческом музее
Выставка орденов открылась в Историческом музее - РИА Новости, 17.05.2022
Выставка орденов открылась в Историческом музее
В ГИМе открылась выставка "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:12
2022-05-17T11:12
культура
новости культуры
алексей левыкин
пруссия
франция
великобритания
россия
исторический музей
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ГИМе открылась выставка "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея", передает корреспондент РИА Новости. "Высшие награды европейских и азиатских государств, хранящиеся в собрании отдела нумизматики ГИМ, редко покидают стены фонда. Новая выставка — это уникальная возможность увидеть памятники фалеристики и познакомиться с историей орденов и наградными системами в разных странах мира", — рассказал о проекте директор музея Алексей Левыкин.По словам куратора выставки, завотделом нумизматики ГИМ Александры Калашниковой, "знак принадлежности к ордену всегда был предметом ювелирного искусства, показателем отношения монарха к достойнейшим из своих подданных". Ордена создавались из серебра и золота и украшались драгоценными камнями, в частности, использовались такие техники, как золотное шитье, филигрань, разные виды эмалирования, гравировка, художественное литье, алмазная грань.В Историческом музее представлены ордена Великобритании, Пруссии, Франции, Австро-Венгрии, Японии, Таиланда и других европейских и азиатских государств, и многие из них экспонируются впервые. "Обычно мы экспонируем российские ордена, потому что мы — музей российской истории. Поэтому европейская и особенно азиатская коллекция у нас лежит в фондах и редко выставляется", — говорит Калашникова.Посетители могут увидеть парадные орденские цепи и миниатюрные копии орденов, являющиеся одними из самых сложных в изготовлении предметов фалеристики. Среди наиболее ценных и редких экспонатов Калашникова отметила три ордена — Малый крест ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом 1851 года, афганскую звезду Ордена Вождя 1921-1923 годов и французский Знак ордена Железной короны 1805-1814 годов.Выставка продлится до 12 сентября.
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новости культуры, алексей левыкин, пруссия, франция, великобритания, россия, исторический музей, выставки, музеи
11:12 17.05.2022
 
Выставка орденов открылась в Историческом музее

Выставка орденов Российской империи и других стран открылась в Историческом музее

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗнак (Малый Крест) ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве
Знак (Малый Крест) ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В ГИМе открылась выставка "Драгоценные ордена в собрании Исторического музея", передает корреспондент РИА Новости.
"Высшие награды европейских и азиатских государств, хранящиеся в собрании отдела нумизматики ГИМ, редко покидают стены фонда. Новая выставка — это уникальная возможность увидеть памятники фалеристики и познакомиться с историей орденов и наградными системами в разных странах мира", — рассказал о проекте директор музея Алексей Левыкин.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМундир генерала Лейб-гвардии Преображенского полка с комплектом наград на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Мундир генерала Лейб-гвардии Преображенского полка с комплектом наград на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
1 из 3
Мундир генерала Лейб-гвардии Преображенского полка с комплектом наград на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Посетительница на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
2 из 3
Посетительница на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея"

Посетительница на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
3 из 3

Посетительница на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Мундир генерала Лейб-гвардии Преображенского полка с комплектом наград на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 3
Посетительница на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетительница на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
По словам куратора выставки, завотделом нумизматики ГИМ Александры Калашниковой, "знак принадлежности к ордену всегда был предметом ювелирного искусства, показателем отношения монарха к достойнейшим из своих подданных".
Ордена создавались из серебра и золота и украшались драгоценными камнями, в частности, использовались такие техники, как золотное шитье, филигрань, разные виды эмалирования, гравировка, художественное литье, алмазная грань.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Посетительница фотографирует на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
1 из 3
Посетительница фотографирует на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗнак ордена короны Сиама II степени на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Знак ордена короны Сиама II степени на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
2 из 3
Знак ордена короны Сиама II степени на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗвезда ордена Святой великомученицы Екатерины на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Звезда ордена Святой великомученицы Екатерины на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
3 из 3
Звезда ордена Святой великомученицы Екатерины на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Посетительница фотографирует на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 3
Знак ордена короны Сиама II степени на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Звезда ордена Святой великомученицы Екатерины на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Историческом музее представлены ордена Великобритании, Пруссии, Франции, Австро-Венгрии, Японии, Таиланда и других европейских и азиатских государств, и многие из них экспонируются впервые.
"Обычно мы экспонируем российские ордена, потому что мы — музей российской истории. Поэтому европейская и особенно азиатская коллекция у нас лежит в фондах и редко выставляется", — говорит Калашникова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗнак ордена заслуг великого герцога Петра Фридриха Людвига на орденской цепи на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Знак ордена заслуг великого герцога Петра Фридриха Людвига на орденской цепи на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
1 из 3
Знак ордена заслуг великого герцога Петра Фридриха Людвига на орденской цепи на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗвезда ордена Альбрехта Медведя на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Звезда ордена Альбрехта Медведя на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
2 из 3
Звезда ордена Альбрехта Медведя на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗнак ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи на выставке Драгоценные ордена из собрания Исторического музея в Москве
3 из 3
Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 3
Знак ордена заслуг великого герцога Петра Фридриха Людвига на орденской цепи на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 3
Звезда ордена Альбрехта Медведя на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 3
Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи на выставке "Драгоценные ордена из собрания Исторического музея" в Москве.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посетители могут увидеть парадные орденские цепи и миниатюрные копии орденов, являющиеся одними из самых сложных в изготовлении предметов фалеристики.
Среди наиболее ценных и редких экспонатов Калашникова отметила три ордена — Малый крест ордена Святой великомученицы Екатерины с бантом 1851 года, афганскую звезду Ордена Вождя 1921-1923 годов и французский Знак ордена Железной короны 1805-1814 годов.
Выставка продлится до 12 сентября.
Экспонат Двустенный стакан мастера А.П. Вершилина, представленный на выставке Экспонат к 150-летию Исторического музея в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 17:20Культура
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