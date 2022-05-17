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Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции

Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции - РИА Новости, 17.05.2022

Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции

Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T23:11

2022-05-17T23:11

2022-05-17T23:11

политика

лдпр

госдума рф

ярослав нилов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов."Внеочередное заседание фракции ЛДПР, где будет избран новый руководитель, пройдет завтра в 10:00", - написал Нилов в своем Telegram-канале.Заседание фракции пройдет уже после прекращения 17 мая полномочий умершего ранее лидера и основателя партии Владимира Жириновского.

https://ria.ru/20220517/ldpr-1789014714.html

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политика, лдпр, госдума рф, ярослав нилов