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Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции - РИА Новости, 17.05.2022
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Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции - РИА Новости, 17.05.2022
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции
Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:11
2022-05-17T23:11
политика
лдпр
госдума рф
ярослав нилов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов."Внеочередное заседание фракции ЛДПР, где будет избран новый руководитель, пройдет завтра в 10:00", - написал Нилов в своем Telegram-канале.Заседание фракции пройдет уже после прекращения 17 мая полномочий умершего ранее лидера и основателя партии Владимира Жириновского.
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политика, лдпр, госдума рф, ярослав нилов
23:11 17.05.2022
 
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции

Замглавы фракции в Госдуме Нилов сообщил, что нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии ЛДПР
Агитационный плакат партии ЛДПР - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Агитационный плакат партии ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов.
"Внеочередное заседание фракции ЛДПР, где будет избран новый руководитель, пройдет завтра в 10:00", - написал Нилов в своем Telegram-канале.
Заседание фракции пройдет уже после прекращения 17 мая полномочий умершего ранее лидера и основателя партии Владимира Жириновского.
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