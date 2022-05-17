https://ria.ru/20220517/vybory-1789137309.html
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции - РИА Новости, 17.05.2022
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции
Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T23:11
2022-05-17T23:11
2022-05-17T23:11
политика
лдпр
госдума рф
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749350902_0:134:3054:1852_1920x0_80_0_0_550e6369217a43d5236aed8feec16221.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, пройдет 18 мая в 10:00, сообщил замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов."Внеочередное заседание фракции ЛДПР, где будет избран новый руководитель, пройдет завтра в 10:00", - написал Нилов в своем Telegram-канале.Заседание фракции пройдет уже после прекращения 17 мая полномочий умершего ранее лидера и основателя партии Владимира Жириновского.
https://ria.ru/20220517/ldpr-1789014714.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749350902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8eb607eb8b0a903c393c0d57ef6cf1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, госдума рф, ярослав нилов
Нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая, сообщил замглавы фракции
Замглавы фракции в Госдуме Нилов сообщил, что нового руководителя ЛДПР изберут 18 мая