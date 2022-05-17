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Андрей Воробьев и Светлана Чупшева встретились с представителями НКО

Андрей Воробьев и Светлана Чупшева встретились с представителями НКО - РИА Новости, 17.05.2022

Андрей Воробьев и Светлана Чупшева встретились с представителями НКО

Вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан обсудили на встрече губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:02

2022-05-17T20:02

2022-05-17T20:02

новости подмосковья

общество

агентство стратегических инициатив (аси)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан обсудили на встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и представители некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.Представители НКО региона поделились наработками и озвучили свои предложения.Руководитель АСИ напомнила о внедрении в регионах Национальной социальной инициативы, позволяющей улучшить качество услуг в социальной сфере."Если мы раньше привычно учились у международных экспертов, то сегодня наши коллеги из НКО готовы поучить, в том числе, и международных экспертов. Спасибо вам, вашей команде за возможность прямого диалога. Я знаю, что итогом, действительно, станут уже конкретные проекты, которые совместно могут быть реализованы с участием некоммерческого сектора, АСИ и команды Московской области", - сказала Чупшева.

https://ria.ru/20220516/biznes-1788769943.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

общество, агентство стратегических инициатив (аси), андрей воробьев, московская область (подмосковье)