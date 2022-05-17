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Андрей Воробьев и Светлана Чупшева встретились с представителями НКО
Андрей Воробьев и Светлана Чупшева встретились с представителями НКО - РИА Новости, 17.05.2022
Андрей Воробьев и Светлана Чупшева встретились с представителями НКО
Вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан обсудили на встрече губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:02
2022-05-17T20:02
2022-05-17T20:02
новости подмосковья
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан обсудили на встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и представители некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.Представители НКО региона поделились наработками и озвучили свои предложения.Руководитель АСИ напомнила о внедрении в регионах Национальной социальной инициативы, позволяющей улучшить качество услуг в социальной сфере."Если мы раньше привычно учились у международных экспертов, то сегодня наши коллеги из НКО готовы поучить, в том числе, и международных экспертов. Спасибо вам, вашей команде за возможность прямого диалога. Я знаю, что итогом, действительно, станут уже конкретные проекты, которые совместно могут быть реализованы с участием некоммерческого сектора, АСИ и команды Московской области", - сказала Чупшева.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, агентство стратегических инициатив (аси), андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вопросы социальной и образовательной поддержки детей и взрослых, социально уязвимых категорий граждан обсудили на встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и представители некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Представители НКО региона поделились наработками и озвучили свои предложения.
"Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив - оно внедряет в регионах все передовое, новое. Это касается социальной сферы, образования, помощи детям, инвалидам. Важно, чтобы российские НКО делились опытом и участвовали в процессах оказания помощи в реабилитации, сопровождении. Мы готовы к сотрудничеству", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Руководитель АСИ
напомнила о внедрении в регионах Национальной социальной инициативы, позволяющей улучшить качество услуг в социальной сфере.
"Если мы раньше привычно учились у международных экспертов, то сегодня наши коллеги из НКО готовы поучить, в том числе, и международных экспертов. Спасибо вам, вашей команде за возможность прямого диалога. Я знаю, что итогом, действительно, станут уже конкретные проекты, которые совместно могут быть реализованы с участием некоммерческого сектора, АСИ и команды Московской области", - сказала Чупшева.