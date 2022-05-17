https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789054005.html

США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ

США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.05.2022

США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ

США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:39

2022-05-17T15:39

2022-05-17T15:49

в мире

сша

санкции в отношении россии

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным источников агентства, механизм возможного введения пошлин предусматривает сохранение российской нефти на рынке при ограничении доходов от экспорта, которые поступают в РФ.Отмечается, что США намерены предложить этот план на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.Сохранение российской нефти на рынке, по данным агентства, позволит избежать дальнейшего роста цен на нефть в случае введения эмбарго.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220517/gaz-1788885784.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, экономика