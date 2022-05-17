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США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
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США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ
США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.05.2022
США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ
США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:39
2022-05-17T15:49
в мире
сша
санкции в отношении россии
россия
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным источников агентства, механизм возможного введения пошлин предусматривает сохранение российской нефти на рынке при ограничении доходов от экспорта, которые поступают в РФ.Отмечается, что США намерены предложить этот план на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.Сохранение российской нефти на рынке, по данным агентства, позволит избежать дальнейшего роста цен на нефть в случае введения эмбарго.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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в мире, сша, санкции в отношении россии, россия, экономика
15:39 17.05.2022 (обновлено: 15:49 17.05.2022)
 
США предложат Европе ввести пошлины на нефть из России, сообщают СМИ

Рейтер: США предложат ввести в Европе пошлины на российскую нефть вместо эмбарго

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. США намерены предложить европейским странам идею введения пошлин на российскую нефть в качестве альтернативы эмбарго на топливо, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным источников агентства, механизм возможного введения пошлин предусматривает сохранение российской нефти на рынке при ограничении доходов от экспорта, которые поступают в РФ.
Отмечается, что США намерены предложить этот план на встрече министров финансов стран G7 на этой неделе.
Сохранение российской нефти на рынке, по данным агентства, позволит избежать дальнейшего роста цен на нефть в случае введения эмбарго.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
08:00
Наказали рублем: Европа в замешательстве из-за российского газа
 
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