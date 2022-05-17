https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789015635.html
Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время
Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время - РИА Новости, 17.05.2022
Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:32
2022-05-17T13:32
2022-05-17T13:36
политика
россия
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет сообщена своевременно, встреча состоится в ближайшее время."Мы сообщим вам своевременно. Это будет действительно в ближайшее время", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко
13:32 17.05.2022 (обновлено: 13:36 17.05.2022)
Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время
Песков: Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время, о дате сообщат своевременно