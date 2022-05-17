https://ria.ru/20220517/vstrecha-1789015635.html

Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время

Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время - РИА Новости, 17.05.2022

Путин и Лукашенко встретятся в ближайшее время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:32

2022-05-17T13:32

2022-05-17T13:36

политика

россия

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата переговоров главы РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будет сообщена своевременно, встреча состоится в ближайшее время."Мы сообщим вам своевременно. Это будет действительно в ближайшее время", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220516/nato-1788805457.html

россия

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

политика, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко