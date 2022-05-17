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Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 17.05.2022
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Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 17.05.2022
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, а в случае нападения готова соответствующим образом ответить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:46
2022-05-17T21:26
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, а в случае нападения готова соответствующим образом ответить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", — написал он в Telegram-канале.Во вторник он посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.Основная задача ИТМФ — разработка новых математических методик и программ, прежде всего в интересах российского ядерного оружейного комплекса, а также для других областей. Математическая база института с имеющимся программным обеспечением является одной из самых мощных в России.
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дмитрий медведев, безопасность
20:46 17.05.2022 (обновлено: 21:26 17.05.2022)
 
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания третьей мировой войны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, а в случае нападения готова соответствующим образом ответить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", — написал он в Telegram-канале.
Во вторник он посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.
Основная задача ИТМФ — разработка новых математических методик и программ, прежде всего в интересах российского ядерного оружейного комплекса, а также для других областей. Математическая база института с имеющимся программным обеспечением является одной из самых мощных в России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17:56
России есть что противопоставить внешнему давлению, заявил Медведев
 
Дмитрий МедведевБезопасность
 
 
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