https://ria.ru/20220517/voyna-1789125871.html

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев - РИА Новости, 17.05.2022

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил Медведев

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, а в случае нападения готова соответствующим образом ответить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:46

2022-05-17T20:46

2022-05-17T21:26

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, а в случае нападения готова соответствующим образом ответить, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", — написал он в Telegram-канале.Во вторник он посетил Институт теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове и провел совещание о перспективах развития Национального центра физики и математики.Основная задача ИТМФ — разработка новых математических методик и программ, прежде всего в интересах российского ядерного оружейного комплекса, а также для других областей. Математическая база института с имеющимся программным обеспечением является одной из самых мощных в России.

https://ria.ru/20220517/rossiya-1789090955.html

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дмитрий медведев, безопасность