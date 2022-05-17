https://ria.ru/20220517/voyna-1789040222.html

Украина стала предлогом для войны Запада против России, заявил Патрушев

Украина стала предлогом для войны Запада против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 17.05.2022

Украина стала предлогом для войны Запада против России, заявил Патрушев

Украина стала предлогом для ведения Западом против России необъявленной войны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:52

2022-05-17T14:52

2022-05-17T15:21

николай патрушев

россия

украина

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украина стала предлогом для ведения Западом против России необъявленной войны, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ РФ."Запад наращивал поддержку Киева и подталкивал его к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции. При этом развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны", - приводит его слова пресс-служба СБ."Намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна", - добавил Патрушев.Многочисленные эпизоды "искренней и безвозмездной помощи", оказанной Россией, в том числе в деле защиты государственности США, Франции, Германии, сознательно затушевываются западной пропагандой, указал Патрушев."При этом любыми способами поддерживается лживый миф об агрессивной России, якобы стремящейся поработить западный мир, в том числе на основе псевдонаучных историй и аргументов", - отметил он."Цель нынешних действий коллективного Запада очевидна – создать для России санкционные запреты для общения с остальным миром, в том числе в области науки, современных высоких технологий. Подорвать российскую экономику, затормозить развитие нашей страны, сформировать условия для духовно-нравственной и культурной деградации населения", - сказал секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

николай патрушев, россия, украина, политика