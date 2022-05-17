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Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне - РИА Новости, 17.05.2022
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Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне
Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне - РИА Новости, 17.05.2022
Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне
В информационной войне надо отвечать на все выпады, уходить в оборону нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T11:33
2022-05-17T12:27
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В информационной войне надо отвечать на все выпады, уходить в оборону нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание"."Уходить в оборону нельзя, нужно отвечать на все выпады. Нужно объяснять свою позицию, нужно отвергать ложь, нужно не стесняться называть все своими именами, тем более в таких жестких ситуациях. Там, где ложь, - надо говорить ложь, там где подлог - надо говорить подлог. Конечно, нужно быть терпеливым, внимательным, образованным и серьезным потребителем информации", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков, россия
11:33 17.05.2022 (обновлено: 12:27 17.05.2022)
 
Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне

Пресс-секретарь Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты". 17 мая 2022
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне Новые горизонты. 17 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты". 17 мая 2022
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В информационной войне надо отвечать на все выпады, уходить в оборону нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".
"Уходить в оборону нельзя, нужно отвечать на все выпады. Нужно объяснять свою позицию, нужно отвергать ложь, нужно не стесняться называть все своими именами, тем более в таких жестких ситуациях. Там, где ложь, - надо говорить ложь, там где подлог - надо говорить подлог. Конечно, нужно быть терпеливым, внимательным, образованным и серьезным потребителем информации", - сказал Песков.
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