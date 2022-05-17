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Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне

Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне - РИА Новости, 17.05.2022

Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне

В информационной войне надо отвечать на все выпады, уходить в оборону нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:33

2022-05-17T11:33

2022-05-17T12:27

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В информационной войне надо отвечать на все выпады, уходить в оборону нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание"."Уходить в оборону нельзя, нужно отвечать на все выпады. Нужно объяснять свою позицию, нужно отвергать ложь, нужно не стесняться называть все своими именами, тем более в таких жестких ситуациях. Там, где ложь, - надо говорить ложь, там где подлог - надо говорить подлог. Конечно, нужно быть терпеливым, внимательным, образованным и серьезным потребителем информации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220516/lukashenko-1788806699.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, россия