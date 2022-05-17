11:33 17.05.2022 (обновлено: 12:27 17.05.2022)
Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне
Пресс-секретарь Песков заявил о недопустимости уходить в оборону в информационной войне
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты". 17 мая 2022
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Новые горизонты". 17 мая 2022
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В информационной войне надо отвечать на все выпады, уходить в оборону нельзя, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".
"Уходить в оборону нельзя, нужно отвечать на все выпады. Нужно объяснять свою позицию, нужно отвергать ложь, нужно не стесняться называть все своими именами, тем более в таких жестких ситуациях. Там, где ложь, - надо говорить ложь, там где подлог - надо говорить подлог. Конечно, нужно быть терпеливым, внимательным, образованным и серьезным потребителем информации", - сказал Песков.